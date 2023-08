El Govern prohibeix fer foc i suspèn el lleure al bosc per risc d’incendi

El Govern s’ha posat mans a l’obra per fer front al risc d’incendi que viu Catalunya i ha aprovat aquest dilluns al matí un seguit de mesures per fer front a l’amenaça. A partir de dimarts i fins divendres, entre d’altres, queda prohibit encendre foc en tota mena d’espais oberts, en les àrees de descans de la xarxa de carreteres i en les zones recreatives i d’acampades. Aquesta és una de les mesures que han pres, però no l’única, ja que també queda prohibit l’ús de material pirotècnic, llençar o abandonar objectes de combustió o que puguin provocar un incendi, i queden suspeses totes les activitats de lleure i esportives a la natura.

Així ho ha determinat la reunió del Consell Assessor del Pla Infocat presidida pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. Aquestes restriccions es posaran en marxa aquesta mateixa nit a les 00:00 hores, és a dir, a l’entrada de dimarts, i només s’aplicaran en aquells municipis inclosos en el mapa de perill d’incendi forestal del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que es troben en perill molt alt o extrem així com els que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa dels Agents Rurals. De fet, segons l’última actualització del mapa, s’han situat en risc extrem d’incendi una setantena de municipis de 13 comarques diferents.

Un helicòpter descarregant en un dels focus de l’incendi de Portbou /ACN

Prohibició d’excursions

Per altra banda, a part de les restriccions de foc i de la celebració de les activitats de lleure i esportives en mig de la natura, la Generalitat també ha posat restriccions de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, les quals només es podran fer a les immediateses de la zona on es pernocti. I el mateix passa amb els casals d’estiu al nucli de població del municipi on es realitzen. En aquests casos, es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, sigui per fer activitats o com inici d’una estada. És a dir, les colònies podran continuar celebrant-se, però amb certes alteracions de la normalitat.