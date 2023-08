Surt a la llum el nom de la influencer amb qui Rauw va enganyar Rosalía

La ruptura de Rosalía i Rauw Alejandro va commocionar els fans de la parella arreu del món. Va ser una ruptura inesperada, ja que feia només tres mesos que havien anunciat el seu compromís. Una setmana abans que la informació sobre el final de la relació es fes pública, Rosalía fins i tot va parlar del casament i del vestit en una entrevista a El Hormiguero. Poc després va esclatar la bomba i la parella va confirmar que ja no estaven junts, el que va fer que molta gent comentés a les xarxes socials que ja no creia en l’amor. Era una parella molt estimada, per la qual cosa la premsa s’ha esforçat a destapar el motiu d’aquesta ruptura, que sembla ser una infidelitat del cantant de Puerto Rico, que ha publicat una cançó per a la seva ex en la qual es defensa d’aquestes acusacions.

Inicialment, els mitjans van publicar que la influencer colombiana Valeria Duque havia passat la nit amb Rauw Alejandro després d’un concert, però després els focus van passar a l’actriu espanyola Esther Expósito, famosa pel seu paper a la sèrie Élite. Però aquest diumenge l’exconcursant de Gran Hermano Amor Romeira ha assegurat que la persona amb qui Rauw va ser infidel és una altra influencer de la qual fins ara no s’havia parlat. Es tracta de Zaira de la Morena, una influencer de València de només 23 anys. És coneguda per la seva participació a Mujeres y Hombres y Viceversa i hauria conegut Rauw gràcies a la indústria musical, on intenta obrir-se pas.

Rauw Alejandro parla de Rosalía a ‘El Hormiguero’ – Antena 3

“He vist totes les proves”

Romeira ha assegurat que es fa responsable d’aquesta informació i que ha vist “totes les proves” que confirmarien aquesta deslleialtat. “Si jo fos la Rosalía em faria molt mal. Jo no em fico al camerino amb un cantant sola”, ha dit Romeira. La relació entre el cantant de Puerto Rico i aquesta influencer valenciana, a més, podria continuar. L’exconcursant de Gran Hermano assegura que el pròxim dissabte 26 d’agost el cantant farà un concert a València al qual hi assistirà aquesta jove. “La història va més enllà”, ha advertit Romeira.