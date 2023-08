Rosalía i Rauw Alejandro formaven una de les parelles més estimades del star-system internacional. Va ser una gran sorpresa que anunciessin que havien trencat i que, per tant, havien cancel·lat el seu compromís. El primer en parlar al respecte va ser el cantant, que va defensar-se en un comunicat en què negava haver-li estat infidel com se sospitava. A partir d’aquí, va sortir a la llum el testimoni d’un amic seu que deixava caure que la culpable de tot plegat hauria estat la catalana. Deia que el seu entorn l’hauria convençut que trencar amb ell era el millor per a la seva carrera, una informació que no ha estat contrastada.

Doncs bé, poques setmanes després de la ruptura, acaben de sortir a la llum més detalls al respecte. Després de la publicació de la nova cançó de Rauw Alejandro, en la qual assegura que la distància i la pressió mediàtica els han fet mal, ha estat a El programa de Ana Rosa on han explicat de què s’han assabentat. Aquí han pogut confirmar que hauria estat Rosalía qui hauria fet el pas de demanar-li a Rauw que ho deixessin: “S’ha parlat molt de la ruptura, però continuen sense respondre’s les preguntes de quan i on van decidir trencar”.

Rosalía i Rauw Alejandro trenquen després del compromís | Europa Press

Més informació sobre la ruptura de Rosalía i Rauw Alejandro

“La decisió la va prendre Rosalía a finals del mes de juny, quan ella es trobava a Barcelona i ell a Puerto Rico. Ella el va trucar i li va dir que passés per aquí quan fes el viatge a París perquè volia parlar amb ell. La parella va reunir-se en el pis que compartien a Barcelona i va ser allà on ella li va comunicar la decisió de trencar el compromís i acabar la relació”.

A partir de llavors, haurien pres camins separats i no han tornat a compartir pis. De fet, Rosalía només hauria tornat al pis per recollir les seves coses. Ho va fer acompanyada de la seva germana: “Ella va quedar-se amb els seus objectes i va guardar en una caixa tot el que hi tenia Rauw Alejandro, a qui li ha reenviat”.

Rauw Alejandro confirma la ruptura | Instagram

La situació no va haver de ser agradable, una separació de la qual encara no s’han filtrat els motius concrets. Si va ser una infidelitat del cantant o no, de moment ha estat negat pel protagonista. Rosalía ha demanat respecte per a ell a través del seu perfil d’Instagram, així que també estranyaria que l’hagués enganyat i que ella, a més a més, el defensés públicament.