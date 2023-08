Rosalía y Rauw Alejandro formaban una de las parejas más queridas del star-system internacional. Fue una gran sorpresa que anunciaran que habían roto y que, por lo tanto, habían cancelado su compromiso. El primero en hablar al respeto fue el cantante, que se defendió en un comunicado en el que negaba haberle sido infiel cómo se sospechaba. A partir de aquí, salió a la luz el testimonio de un amigo suyo que dejaba caer que la culpable de todo habría sido la catalana. Decía que su entorno lo habría convencido que romper con él era lo mejor para su carrera, una información que no ha sido contrastada.

Pues bien, pocas semanas después de la ruptura, acaban de salir a la luz más detalles al respeto. Después de la publicación de la nueva canción de Rauw Alejandro, en la que asegura que la distancia y la presión mediática les han hecho daño, ha sido en El programa de Ana Rosa donde han explicado de qué se han enterado. Aquí han podido confirmar que habría sido Rosalía quien habría dado el paso de pedirle a Rauw que lo dejaran: «Se ha hablado mucho de la ruptura, pero continúan sin responderse las preguntas de cuándo y dónde decidieron romper».

«La decisión la tomó Rosalía a finales del mes de junio, cuando ella se encontraba en Barcelona y él en Puerto Rico. Ella lo llamó y le dijo que pasara por aquí cuando hiciera el viaje a París porque quería hablar con él. La pareja se reunió en el piso que compartían en Barcelona y fue allí donde ella le comunicó la decisión de romper el compromiso y acabar la relación».

A partir de entonces, habrían tomado caminos separados y no han vuelto a compartir piso. De hecho, Rosalía solo habría vuelto al piso para recoger sus cosas. Lo hizo acompañada de su hermana: «Ella se quedó con sus objetos y guardó en una caja todo el que tenía Rauw Alejandro, a quien se lo ha reenviado».

La situación no tuvo que ser agradable, una separación de la que todavía no se han filtrado los motivos concretos. Si fue una infidelidad del cantante o no, de momento ha sido negado por el protagonista. Rosalía ha pedido respeto para él a través de su perfil de Instagram, así que también extrañaría que le hubiera engañado y que ella, además, lo defendiera públicamente.