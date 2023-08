Sale a la luz el nombre de la influencer con quién Rauw engañó Rosalía

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro conmocionó a los fans de la pareja en todo el mundo. Fue una ruptura inesperada, puesto que hacía solo tres meses que habían anunciado su compromiso. Una semana antes de que la información sobre el final de la relación se hiciera pública, Rosalía incluso habló de la boda y del vestido en una entrevista en El Hormiguero . Poco después estalló la bomba y la pareja confirmó que ya no estaban juntos, lo que hizo que mucha gente comentara en las redes sociales que ya no creía en el amor. Era una pareja muy querida, por lo cual la prensa se ha esforzado en destapar el motivo de esta ruptura, que parece ser una infidelidad del cantante de Puerto Rico, que ha publicado una canción para su ex en la cual se defiende precisamente de estas acusaciones.

Inicialmente, los medios publicaron que la influencer colombiana Valeria Duque había pasado la noche con Rauw Alejandro después de un concierto, pero después los focos pasaron a la actriz española Esteher Expósito, famosa por su papel en la serie Élite . Pero este domingo la exconcursante de Gran Hermano Amor Romeira ha asegurado que la persona con quien Rauw fue infiel es otra influencer de la cual hasta ahora no se había hablado. Se trata de Zaira de la Morena, una influencer de València de solo 23 años. Es conocida por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa y habría conocido Rauw gracias a la industria musical, donde intenta abrirse paso.

Rauw Alejandro habla de Rosalía a ‘El Hormiguero’ – Antena 3

«He visto todas las pruebas»

Romeira ha asegurado que se hace responsable de esta información y que ha visto «todas las pruebas» que confirmarían esta deslealtad. «Si yo fuera la Rosalía me haría mucho daño. Yo no me meto en el camerino con un cantante sola», ha dicho Romeira. La relación entre el cantante de Puerto Rico y esta influencer valenciana, además, podría continuar. La exconcursante de Gran Hermano asegura que el próximo sábado 26 de agosto el cantante dará un concierto en València al cual asistirá esta joven. «La historia va más allá», ha advertido Romeira.