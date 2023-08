Sánchez es manté “prudent” per negociar l’amnistia amb l’independentisme

Aquest dilluns el monarca espanyol ha començat la ronda de consultes per proposar un candidat a la investidura, i mentre el PP accelera i insisteix en Feijóo com a presidenciable, el PSOE no té gens de pressa per investir Sánchez. Segons asseguren fonts socialistes, des del partit volen donar marge a la negociació, i aborden amb “prudència, discreció i diàleg” l’amnistia que ERC i Junts marquen com a condició ferma perquè les negociacions arribin a bon port. Ara bé, tot i la “prudència” de les negociacions, des del mateix partit asseguren que és difícil satisfer aquesta mena de condicions que posen sobre la taula els independentistes.

Els socialistes es mantenen a l’espera de seguir teixint relacions i arribant a acords amb els partits abans de proposar a Sánchez per ser investit. En aquest sentit, davant de la impossibilitat que Feijóo aconsegueixi sumar Vox i PNB en una mateixa equació tal com ha deixat clar el portaveu del partit basc, Aitor Esteban, aquest mateix matí, els socialistes asseguren que no entraran “en una competició amb el PP per veure qui va primer a la investidura”: “No ens donarem cops de colze amb Feijóo. Si ell necessita una tercera ensopegada per adonar-se de la realitat que l’envolta, no serem nosaltres els qui li traiem aquesta idea del cap”, asseguren.

La diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i Francesc- Marc Álvaro, diputat d’ERC, durant el ple de constitució de les Corts Generals aquest dijous / ACN – Javier Barbancho

Voluntat de repetir l’acord al Congrés

Així doncs, tot i que la ronda de consultes del rei ha començat aquest matí, des del PSOE asseguren que mantindran els contactes els pròxims dies i setmanes amb la voluntat de repetir la majoria de 178 vots que va servir per designar Francina Armengol com a presidenta del Congrés la setmana passada. Una jugada que va comptar amb el suport d’ERC i Junts, i que aquesta vegada, segons asseguren des dels partits independentistes, no tindrà el mateix resultat sense la concessió amb garantia de l’amnistia i l’autodeterminació.