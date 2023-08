Caldes segueix els passos de Girona i es desvincula de la monarquia

L’onada antimonàrquica de les comarques del Gironès cada vegada ha agafat més força. El passat mes de juliol l’Ajuntament de Girona va aprovar en plenari una moció presentada per la Coordinadora Antimonàrquica de Girona per desvincular-se sobre el paper i als carrers de la monarquia espanyola i la Fundació Princesa de Girona. Tal com explicava el portaveu de l’entitat antimonàrquica, Quim Tell, en declaracions a El Món, l’objectiu de la coordinadora era estendre els passos de la capital gironina a la resta de comarques de la província. I així ha sigut. Aquest dimecres a la tarda l’Ajuntament de Caldes de Malavella s’ha declarat municipi antimonàrquic i republicà.

La moció s’ha aprovat amb 11 vots a favor dels tres grups independentistes que són Junts, Som CUP i ERC, i dos vots contraris del PSC i PP. El motiu que els ha portat a fer el pas és la visita dels borbons espanyols a Caldes el passat mes de juliol per celebrar l’entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), una entrega de premis que va propiciar una gran mobilització de rebuig als afores de l’hotel ressort de Caldes de Malavella. En un document al qual hi ha tingut accés El Món, l’Ajuntament de Caldes denuncia la presència del rei Felip VI al seu municipi i es compromet a què el “rei d’Espanya no és, ni serà mai benvingut a Caldes de Malavella”.

Manifestació en contra de la monarquia a Figueres / ACN

En aquest mateix document, des del consistori també exigeixen al borbó que “es retracti del seu discurs del dia tres d’octubre i demani perdó a les víctimes de la violència policial que ell va justificar davant un acte pacífic”, i recorden que “el dia U d’octubre de 2017 ens vam fer grans

com a poble i vam iniciar un camí, el camí dels homes i dones lliures que no ajupen el cap i no són súbdits de ningú”. Així doncs, aprovada la moció, Caldes de Malavella s’allunya encara més de la monarquia espanyola.

Primer pas de l’expansió

A través d’un comunicat, des de la Coordinadora Antimonàrquica insisteixen que el pas que s’ha fet a Caldes és només un inici de l’expansió de l’onada antimonàrquica de Catalunya: “Prenem el compromís de fer que les mocions antimonàrquiques s’estenguin per les comarques gironines com un taca d’oli, i que també que a la llarga s’estenguin també per la resta de Catalunya i Països catalans”, sentencien.