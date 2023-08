Els últims incendis de Catalunya sumen més de 40 hectàrees cremades

Les últimes hores s’han vist molt condicionades pels incendis que han afectat Catalunya. Aquest passat dimarts es van produir focs en diversos punts del territori català, com ara el Mont-roig del Camp, el Perelló i el Bruc-Collbató. Segons el balanç que han realitzat el cos de Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals, el sumatori total dels tres incidents ascendeix fins a les 40 hectàrees cremades. En aquests moments, l’incendi de Mont-roig ja s’ha pogut extingir definitivament i es calcula que ha afectat un total de 13,09 hectàrees. Per altra banda, els incendis del Perelló i del Bruc-Collbató encara no s’han extingit del tot, però sí que estan calculats. Segons el balanç, aquests dos focs han afectat 25 i 2,74 hectàrees, respectivament.

La principal acció del cos d’extinció d’incendis de Catalunya d’aquest dimecres s’ha centrat a la zona del Perelló, on a hores d’ara segueixen treballant 19 dotacions de Bombers erradicar definitivament el foc. Cal tenir en compte, però, que no s’ha detectat cap petit repunt de les flames durant la nit, una situació que facilitat la tasca del cos català. Per altra banda, a l’altre incendi del Bruc-Collbató hi continuen treballant 6 dotacions terrestres, ja que en aquest cas sí que s’hi estan donant punts calents i fumeroles durant la nit. Així doncs, la prioritat dels Bombers és l’extinció dels incendis actius per evitar una situació de simultaneïtat en un dia que, segons les previsions meteorològiques, es preveu una jornada complicada.

Un bomber mirant el tractor calcinat que ha provocat l’incendi a Mont-roig del Camp / ACN

Les causes dels incendis

En aquests moments es desconeixen els motius que han propiciat dos dels tres incendis que s’han originat en les últimes hores a Catalunya. Segons la investigació, els Bombers només han pogut decretar que les flames del Perelló van néixer arran d’un incident amb un tractor que treballava al camp. Des del cos d’Agents Rurals fan una crida a la prudència donat que els pròxims dies s’esperen condicions adverses. Demanen no freqüentar zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de major insolació, i trucar al 112 si es veu alguna columna de fum.