Una ‘influencer’ nord-americana se sorprèn que a Barcelona es parli català

El català continua sent un motiu de sorpresa per a alguns visitants que venen per primera vegada a Catalunya. Una ‘influencer’ nord-americana (@morganinspain) que es dedica a fer vídeos sobre la vida a Espanya ha fet una publicació al seu perfil de TikTok comentant alguns trets curiosos de viure a Catalunya, ja que des de fa relativament poc viu a l’estat espanyol. La sorpresa arriba quan la noia queda esmaperduda del fet que a Barcelona es parli català generalment, ja que creia que només es parlava castellà a Espanya: “Estic una mica confusa, perquè no sento gaire castellà. És alguna cosa diferent?”, pregunta.

Durant tot el vídeo la nord-americana parodia una conversa amb una amiga, ja que ella planteja situacions que la sorprenen -com que el català sigui una llengua a Catalunya- i l’amiga les respon. En el cas del català a la capital catalana, l’amiga respon al dubte de la ‘influencer’ explicant-li que el que sent és català, “una llengua habitual a Barcelona”. Una resposta que la deixa astorada, ja que es pregunta si “es parlen altres llengües a part del castellà a Espanya”. En aquest sentit, l’amiga de la ‘influencer’ respon que “a l’estat espanyol hi ha cinc llengües oficials, a més d’uns quants dialectes”.

Aquest vídeo inofensiu ja té més de 160.000 visualitzacions a la plataforma i gairebé 8.000 likes, unes xifres que indiquen que la publicació s’ha convertit en un petit viral de TikTok.

Una oportunitat de reivindicació

Cada vegada són més habituals publicacions d’aquesta mena a les xarxes, ja que és força freqüent que gent d’altres països opti per venir a viure a Espanya i, especialment a Barcelona. Publicacions d’aquesta mena són, doncs, una oportunitat per reivindicar el català en un context on la llengua es veu força atacada, tal com ha quedat palès aquest mateix dimecres al matí amb l’estocada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga una escola a fer més classes en castellà.