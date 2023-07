Cinc grans reptes que afronta l’ONG del català per potenciar la llengua

La pressió popular canalitzada per la Plataforma per la Llengua ha donat fruits en molts àmbits, com demostra el seu llistat d’èxits amb empreses com Five Guys, Flying Tiger, Tesla, Hello Nails o Lidl. Ara bé, l’ONG del català encara té molts àmbits on treballar per aconseguir la plena normalitat lingüística i posar fi a les discriminacions lingüístiques que pateixen els catalanoparlants. Per això, l’entitat ha posat en marxa diverses campanyes que necessiten signatures per aconseguir transformacions rellevants. Es tracta dels cinc grans reptes que té oberts l’entitat.

Òscar Escuder, president Plataforma per la Llengua, repassa l’InformeCAT, que recull alguns dels reptes que s’intenten resoldre amb les campanyes / Mireia Comas

Cinc campanyes per enfortir el català

Aquestes són cinc de les campanyes de recollida de signatures o queixes que continuen actives al web de la Plataforma per la Llengua i que afecten diferents sectors:

1- La universitat, en català

Un dels àmbits on més empenta ha perdut la llengua és a les universitats, on sovint amb l’excusa de la internacionalització es deixa de banda la llengua del país. Per aturar aquesta davallada de l’ús del català a les aules, la Plataforma per la Llengua ha impulsat la campanya La universitat, en català. Es tracta d’un portal web on els estudiants poden denunciar de forma anònima discriminacions lingüístiques que hagin patit a la universitat. Mitjançant aquestes queixes, l’ONG del català pot dirigir-se a les universitats i demanar que garanteixin els drets dels estudiants catalans. També ofereix assessorament a l’alumnat i els docents que interposen queixes.

2- Més audiovisual en català

El sector de l’audiovisual en català és un dels punts que més està treballant la Plataforma per la Llengua. L’entitat denuncia que ha estat “absolutament desatès” i el finançament públic ha estat molt inferior a la mitjana europea. En aquest marc, l’entitat ha recollit deu propostes de canvi en un decàleg de mesures per tal que el Govern reverteixi la mala situació del català en aquest sector. El decàleg inclou mesures com més finançament públic, una nova llei de l’audiovisual i el cinema i un canal exclusiu per a la gent jove. A banda, darrerament s’han llançat dues iniciatives anomenades #GoitaquèNOfan i #PlayAlCatalà.

3- Revertir el que consideren “castellanització” de TV3

Segons l’entitat, TV3 emet cada cop més continguts que no són, parcialment, en català. “Ens preocupa profundament que TV3 oblidi un dels principis fundacionals de la cadena, el de difondre i promocionar la llengua catalana”, expressa l’entitat al web de la campanya. Tot i que responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) actuals i passats discrepen d’aquest punt de vista, demanen a TV3 que les intervencions que no són en català se subtitulin i que torni una programació “abundant i de qualitat” en català per als infants i joves. “La clau és emetre continguts de qualitat i no pas introduir altres llengües a la cadena, com demostren casos d’èxit com Polseres vermelles”, afegeixen. Per ara, aquesta campanya dirigida a TV3 l’han signada 43.308 persones.

4- Disney Plus en català

Tot i que la pressió social ha aconseguit que Disney Plus hagi incorporat més de 60 títols en català, encara hi ha molt per fer per poder viure plenament en català i consumir continguts en el nostre idioma. En una campanya que ja supera els 33.000 signants, la Plataforma per la Llengua exigeix a Disney que “no discrimini els usuaris catalanoparlants i continuï incorporant continguts en català”. La feina de tot un any ha aconseguit que s’incloguin 60 títols, però l’ONG del català demana que s’hi incloguin tots els que ja han estat doblats al català amb finançament públic, 190.

Moltes de les adaptacions al català les ha pagat la Corporació directament a Disney perquè es projectessin a les sales de cinema, pel que l’entitat considera “greu” que no s’hagin incorporat a la plataforma. “Disney és la propietària d’aquestes versions finançades per la Generalitat, i, per tant, encara és més greu que no estiguin incloses a la seva plataforma”, assegura l’entitat.

5- Videoconsoles en català

Tenir accés a tota mena d’oci en català és clau per la supervivència de la llengua. Per això l’ONG del català ha posat el focus en els videojocs i les videoconsoles, un àmbit on la llengua està creixent i que pot servir per arribar al jovent i prestigiar la llengua. Steam i Xbox han estat pioners en la incorporació del català en els videojocs que tenen disponibles. Ara bé, la Plataforma per la Llengua vol anar més enllà i aconseguir que totes les videoconsoles incorporin el català. L’entitat prioritza la inclusió de la llengua en les consoles perquè considera que suposaria “una oportunitat important per al creixement de la llengua”. “A més de potenciar el consum de videojocs en català, suposaria un impuls per a les desenes d’empreses d’arreu del món que ja incorporen el català als seus videojocs”, conclou l’entitat. Aquesta petició dirigida a Nintendo i PlayStation ja l’han signat 16.664 persones.