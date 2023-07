Cinco grandes retos que afronta la ONG del catalán para potenciar la lengua

La presión popular canalizada por la Plataforma por la Lengua ha dado frutos en muchos ámbitos, como demuestra su listado de éxitos con empresas como Five Guys, Flying Tiger, Tesla, Hello Nails o Lidl. Ahora bien, la ONG del catalán todavía tiene muchos ámbitos donde trabajar para conseguir la plena normalidad lingüística y poner fin a las discriminaciones lingüísticas que sufren los catalanoparlantes. Por eso, la entidad ha puesto en marcha diversas campañas que necesitan firmas para conseguir transformaciones relevantes. Se trata de los cinco grandes retos que tiene abiertos la entidad.

Òscar Escuder, presidente Plataforma por la Lengua, repasa la InformeCAT, que recoge algunos de los retos que se intentan resolver con las campañas / Mireia Comas

Cinco campañas para fortalecer el catalán

Estas son cinco de las campañas de recogida de firmas o quejas que continúan activas al web de la Plataforma por la Lengua y que afectan diferentes sectores:

1- La universidad, en catalán

Uno de los ámbitos donde más empujón ha perdido la lengua está en las universidades, donde a menudo con la excusa de la internacionalización se deja de banda la lengua del país. Para parar esta bajada del uso del catalán a las aulas, la Plataforma por la Lengua ha impulsado la campaña La universidad, en catalán. Se trata de un portal web donde los estudiantes pueden denunciar de forma anónima discriminaciones lingüísticas que hayan sufrido en la universidad. Mediante estas quejas, la ONG del catalán puede dirigirse en las universidades y pedir que garanticen los derechos de los estudiantes catalanes. También ofrece asesoramiento al alumnado y los docentes que interponen quejas.

2- Más audiovisual en catalán

El sector del audiovisual en catalán es uno de los puntos que más está trabajando la Plataforma por la Lengua. La entidad denuncia que ha sido “absolutamente desatendido” y la financiación pública ha estado muy inferior a la media europea. En este marco, la entidad ha recogido diez propuestas de cambio en uno decálogo de medidas para que el Gobierno revierta la mala situación del catalán en este sector. El decálogo incluye medidas cuanto más financiación pública, una nueva ley del audiovisual y el cine y un canal exclusivo para la gente joven. A banda, últimamente se han lanzado dos iniciativas llamadas #GoitaquèNOfan y #PlayAlCatalà.

3- Revertir el que consideran «castellanización» de TV3

Según la entidad, TV3 emite cada vez más contenidos que no son, parcialmente, en catalán. “Nos preocupa profundamente que TV3 olvide uno de los principios fundacionales de la cadena, el de difundir y promocionar la lengua catalana”, expresa la entidad al web de la campaña. A pesar de que responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) actuales y pasados discrepan de este punto de vista, piden a TV3 que las intervenciones que no son en catalán se subtitulen y que vuelva una programación “abundante y de calidad” en catalán para los niños y jóvenes. “La clave es emitir contenidos de calidad y no introducir otras lenguas en la cadena, como demuestran casos de éxito como Pulseras rojas ”, añaden. Por ahora, esta campaña dirigida a TV3 la han firmado 43.308 personas.

4- Disney Plus en catalán

A pesar de que la presión social ha conseguido que Disney Plus haya incorporado más de 60 títulos en catalán, todavía hay mucho para hacer para poder vivir plenamente en catalán y consumir contenidos en nuestro idioma. En una campaña que ya supera los 33.000 firmantes, la Plataforma por la Lengua exige en Disney que “no discrimine los usuarios catalanohablantes y continúe incorporando contenidos en catalán”. El trabajo de todo un año ha conseguido que se incluyan 60 títulos, pero el ONG del catalán pide que se incluyan todos los que ya han sido doblados al catalán con financiación pública, 190.

Muchas de las adaptaciones al catalán las ha pagado la Corporación directamente en Disney porque se proyectaran en las salas de cine, por el que la entidad considera “grave” que no se hayan incorporado a la plataforma. “Disney es la propietaria de estas versiones financiadas por la Generalitat, y, por lo tanto, todavía es más grave que no estén incluidas a su plataforma”, asegura la entidad.

5- Videoconsolas en catalán

Tener acceso a todo tipo de ocio en catalán es clave por la supervivencia de la lengua. Por eso el ONG del catalán ha puesto el foco en los videojuegos y las videoconsolas, un ámbito donde la lengua está creciendo y que puede servir para llegar a la juventud y prestigiar la lengua. Steam y Xbox han estado pioneros en la incorporación del catalán en los videojuegos que tienen disponibles. Ahora bien, la Plataforma por la Lengua quiere ir más allá y conseguir que todas las videoconsolas incorporen el catalán. La entidad prioriza la inclusión de la lengua en las consolas porque considera que supondría “una oportunidad importante para el crecimiento de la lengua”. “Además de potenciar el consumo de videojuegos en catalán, supondría un impulso para las decenas de empresas de todo el mundo que ya incorporan el catalán a sus videojuegos”, concluye la entidad. Esta petición dirigida a Nintendo y PlayStation ya lo han firmado 16.664 personas.