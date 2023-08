Un incendi forestal al Perelló obliga a confinar diverses urbanitzacions

Un incendi forestal al Perelló (Baix Ebre) ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i cases disseminades de la zona. Els Bombers de la Generalitat ha desplegat una quarantena de dotacions per intentar controlar el foc, que s’ha iniciat poc abans del migdia a la zona de la Bassa d’En Fusté i afecta el Puig Moltó. L’incendi es propaga en direcció al mar, segons els Bombers. Crema amb una intensitat alta a causa de les illes forestals entre els conreus i salta els camps cultivats, generant focus secundaris. A hores d’ara, les autoritats desplaçades han donat el foc per estabilitzat

Protecció Civil ha ordenat el confinament de les urbanitzacions Àliga, Racons i Bocatxa i de totes les cases disseminades de la zona. Els Bombers treballen en una zona d’unes 40 hectàrees, però calculen que l’afectació de l’incendi podria ser de deu vegades més. Els Agents Rurals, per la seva banda, intenten determinar la superfície exacta que ha quedat afectada pel foc, que encara està actiu. La Direcció General Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha activat l’Alerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).

🔴 Actualització #IFPerelló:

Preventivament, s'ha demanat el confinament dels habitatges propers a la zona de l'incendi: urbanitzacions Àliga, Racons i Bocatxa. Així mateix, s'han desallotjat alguna masia aïllada.



Dispositiu #bomberscat

🚒 32 dotacions

🚁🛩️14 mitjans aeris pic.twitter.com/DWi12w33Ds — Bombers (@bomberscat) August 1, 2023

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i el responsable de Protecció Civil a les Terres de l’Ebre estan en contacte amb l’alcalde del Perelló per coordinar els confinaments i evitar el moviment de persones per la zona afectada. Protecció Civil també ha enviat un missatge d’alerta als telèfons mòbils que hi ha a les zones pròximes a l’incendi demanant als veïns que es confinin per precaució.

Continuen les tasques a Mont-roig del Camp

Els Bombers també continuen remullant l’incendi que s’ha declarat aquest matí a Mont-roig del Camp (Baix Camp). Els serveis d’emergència l’han donat per estabilitzat cap a les 11.35 i encara hi treballen una vintena de dotacions terrestres. Els mitjans aeris ja s’han retirat i s’ha aixecat l’ordre de confinament que afectava les cases de Miami Platja més pròximes a la muntanya. També s’ha pogut reobrir l’A-7. Segons els Agents Rurals, l’incendi ha cremat unes 13 hectàrees.