Un incendi talla l’A-2 a l’altura de Collbató

Un incendi crema en aquests moments a Collbató. Les flames s’han originat prop de l’A-2 al seu pas per aquesta població. De fet, a la imatge que han difós des del cos de Bombers de la Generalitat a través de Twitter es pot veure una enorme columna de fum molt propera a la carretera i també a diversos domicilis. Per tal de fer front a l’incendi que s’ha originat cap a les 16 hores de la tarda, els Bombers han desplegat 11 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per a estabilitzar-lo i evitar que es propagui i, un cop controlat, poder-lo extingir sense problemes.

Activem 11 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per un incendi de vegetació a prop de l'autovia A2 al seu pas per Collbató (avís 16.00 h). pic.twitter.com/kW7ds4t5Al — Bombers (@bomberscat) August 1, 2023

Aquest nou incendi a Collbató apareix en un primer dia d’agost molt marcat pels focs. Aquest mateix matí, un incendi forestal al Perelló (Baix Ebre) ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i cases disseminades de la zona. Els Bombers de la Generalitat ha desplegat una quarantena de dotacions per intentar controlar el foc, que s’ha iniciat poc abans del migdia a la zona de la Bassa d’En Fusté i afecta el Puig Moltó. L’incendi es propaga en direcció al mar, segons els Bombers.

Arran de les illes forestals que existeixen a la zona generades arran dels camps de conreu, les flames s’han escampat amb més facilitat i han ocasionat nous focus secundaris. A hores d’ara, l’incendi ja s’ha donat per estabilitzat.

Les afectacions

El foc ha cremat entre 25 i 30 hectàrees dins d’un perímetre de tres hectàrees, segons les primeres estimacions. Els Agents Rurals encara no han pogut identificar les possibles causes que l’han originat. Com ha detallat Ricard Expósito, cap de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre, el foc ha cremat sis autocaravanes abandonades i hauria afectat lleument algunes casetes, com ha afegit Miquel Àngel Garcia, cap dels Agents Rurals a l’Ebre.