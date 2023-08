Nova estocada contra el golf a Caldes que allunya la Ryder Cup de Catalunya

El Govern ha etzibat una nova estocada contra el golf a Catalunya, cosa que ha portat als impulsors de la Ryder Cup, un dels torneigs d’aquest esport, a tancar la porta d’una vegada per totes a què l’esdeveniment se celebri en territori català. Aquest dimarts al matí, l’executiu ha tombat el projecte per construir un tercer gran parc de golf a Caldes de Malavella, ja que ha assegurat que no avalarà el “projecte urbanístic” que havia plantejat el complex Camiral Golf & Wellness i de la Federació Espanyola de Golf. El motiu que han donat des de la Generalitat per frenar aquest projecte és que consideren que el país ja té prou camps i creuen que portar la competició a Catalunya és una mera “excusa” per poder aplicar aquesta reforma urbanística.

Aquest “projecte urbanístic” de reforma pretenia ampliar les instal·lacions en 150 hectàrees i, a més del camp de divuit forats, aixecar-hi un hotel i apartaments. Un projecte d’ampliació que, segons asseguren fonts de Presidència, era “completament inviable”. Tot i que des de l’organització van reformular el projecte substituint els xalets per apartaments turístics, l’executiu considera que la nova proposta continua xocant de ple amb els planejaments vigents i la preservació del paisatge. Per tant, sense cap mena de remordiments, Catalunya tanca la porta a la Ryder Cup: “Els grans esdeveniments que puguin venir a Catalunya, ho hauran de fer amb les infraestructures i els equipaments existents”, ha assegurat aquest mateix dimarts al matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha afegit que en un “context de sequera” com l’actual, el que cal és “aprofitar el que ja es té a Catalunya, que és perfectament viable”.

El president del Govern, Pere Aragonès, durant la roda de premsa a Palau / ACN

Malestar a Caldes

La decisió que ha pres definitivament la Generalitat de Catalunya no ha tingut una bona rebuda a Caldes de Malavella, ja que perden l’oportunitat d’acollir un gran esdeveniment d’aquestes magnituds. L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, acusa la Generalitat d’haver-los “marejat” durant dos anys amb la possibilitat d’acollir la Ryder Cup, per acabar barrant-los-hi l’entrada. “Tothom ha aprovat que es tirés endavant aquest esdeveniment, que és el tercer més important del món, menys la Generalitat”, remarca Baliu.

L’alcalde de Caldes assegura que han adaptat el projecte tantes vegades com ha fet falta per adaptar-se a les demandes de la Generalitat i explica que se senten “decebuts”. “Si perdem aquesta oportunitat és només per la Generalitat. Ens van demanar que no hi hagués cases i hem retirat les cases, ens han dit com havia de ser el camp de golf i hem fet el projecte ajustant-nos a tot els que ens demanaven. Si no la volien, ens ho podien haver dit des del principi”, lamenta. Ara, davant la negativa catalana, la Comunitat de Madrid es postula com una de les principals opcions per acollir l’esdeveniment, tot i que des de l’organització no descarten demanar que es pugui celebrar el torneig amb els dos camps actuals.