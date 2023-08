Nueva estocada contra el golf en Caldes que aleja la Ryder Cup de Cataluña

El Gobierno ha espetado una nueva estocada contra el golf en Cataluña, cosa que ha llevado a los impulsores de la Ryder Cup, uno de los torneos de este deporte, a cerrar la puerta de una vez por todas a que el acontecimiento se celebre en territorio catalán. Este martes por la mañana, el ejecutivo ha tumbado el proyecto para construir un tercero gran parque de golf en Caldes de Malavella, puesto que ha asegurado que no avalará el «proyecto urbanístico» que había planteado el complejo Camiral Golf & Wellness y de la Federación Española de Golf. El motivo que han dado desde la Generalitat para frenar este proyecto es que consideran que el país ya tiene suficientes campos y creen que llevar la competición en Cataluña es una mera «excusa» para poder aplicar esta reforma urbanística.

Este «proyecto urbanístico» de reforma pretendía ampliar las instalaciones en 150 hectáreas y, además del campo de dieciocho agujeros, levantar un hotel y apartamentos. Un proyecto de ampliación que, según aseguran fuentes de Presidencia, era «completamente inviable». A pesar de que desde la organización reformularon el proyecto sustituyendo los chalés por apartamentos turísticos, el ejecutivo considera que la nueva propuesta continúa chocando de pleno con los planeamientos vigentes y la preservación del paisaje. Por lo tanto, sin ningún tipo de remordimientos, Cataluña cierra la puerta a Ryder Cup: «Los grandes acontecimientos que puedan venir en Cataluña, lo tendrán que hacer con las infraestructuras y las equipaciones existentes», ha asegurado este mismo martes por la mañana el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien ha añadido que en un “contexto de sequía” como el actual, el que hace falta es “aprovechar el que ya se tiene en Cataluña, que es perfectamente viable”.

El presidente del Gobierno, Pere Aragonès, durante la rueda de prensa en palacio / ACN

Malestar en Caldes

La decisión que ha tomado definitivamente la Generalitat de Cataluña no ha tenido un buen recibimiento en Caldes de Malavella, puesto que pierden la oportunidad de acoger un gran acontecimiento de estas magnitudes. El alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, acusa la Generalitat de haberlos «mareado» durante dos años con la posibilidad de acoger Ryder Cup, para acabar vallándolos la entrada. «Todo el mundo ha aprobado que se saliera adelante este acontecimiento, que es el tercer más importante del mundo, menos la Generalitat», remarca Baliu.

El alcalde de Caldes asegura que han adaptado el proyecto tantas veces como ha hecho falta para adaptarse a las demandas de la Generalitat y explica que se sienten «decepcionados». «Si perdemos esta oportunidad es solo por la Generalitat. Nos pidieron que no hubiera casas y hemos retirado las casas, nos han dicho cómo tenía que ser el campo de golf y hemos hecho el proyecto ajustándonos a todo los que nos pedían. Si no la querían, nos lo podían haber dicho desde el principio», lamenta. Ahora, ante la negativa catalana, la Comunidad de Madrid se postula como una de las principales opciones para acoger el acontecimiento, a pesar de que desde la organización no descartan pedir que se pueda celebrar el torneo con los dos campos actuales.