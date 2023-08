Catalunya ha tancat un mes de juliol amb unes temperatures de rècord. Una calor que ha superat els llindars habituals per aquest mes d’estiu i han provocat que els termòmetres marquessin una xifra superior als 45,1 graus al Pantà de Darnius – Boadella i la localitat de Navata, totes dues a l’Alt Empordà. Segons el balanç que ha publicat aquest dimarts al matí, primer dia del mes d’agost, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el juliol ha estat un mes molt càlid, especialment al quadrant nord-est del territori. Ara bé, tot i les altes temperatures d’enguany, la calor no ha colpejat amb tanta força com ho va fer el mes de juliol de l’any passat.

La calor ha anat augmentant la intensitat a mesura que passaven els dies. Del 8 al 12 de juliol, la temperatura màxima va superar els 40 °C a sectors de les comarques de Ponent. Aquestes, però, no van ser encara les màximes que s’han registrat. Uns dies després, entre el 17 i el 21 de juliol una nova onada va tornar a irrompre amb força, motiu pel qual es van assolir les màximes de rècord en alguns municipis de l’Alt Empordà. De fet, les estacions meteorològiques de les dues poblacions on es van superar els 45 graus van registrar una sèrie de temperatures seguides que no s’havien arribat a veure mai en els últims 30 anys.

Un home dona aigua al seu gos en plena onada de calor / Europa Press

Alguna onada de pluges

Ha sigut un mes que no només ha anat condicionat per la calor, ja que les pluges també han tingut el seu protagonisme en alguna zona del territori català en un context de sequera. Els punts on les precipitacions han tingut més afectacions són la part occidental de la depressió Central i la zona litoral entre el Baix Camp i el Tarragonès i plujós al massís del Port i altiplà Central. En canvi, mentre la pluja abundava en aquestes zones, la resta del territori ha sigut molt sec bona part del mes, especialment la gran part del litoral i prelitoral Central i Nord i al litoral del Baix Ebre.

En aquest sentit, a principis del mes passat, una pertorbació a l’oest de la península Ibèrica juntament amb una temperatura moderadament alta en superfície va afavorir la formació de tempestes que van afectar el quadrant nord-est del territori, on puntualment es van superar els 80 mm. Concretament, 82,2 mm a Tortellà, a la Garrotxa.