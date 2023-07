MÉTEO | L’agost comença amb calor més intensa

Una bombolla d’aire càlid ens acompanyarà fins dimecres, quan les temperatures tocaran sostre, i aquests primers dies d’agost tindrem un ambient canicular amb humitats elevades i amb temperatures màximes enfilades cap als 38 °C. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’avís per calor nocturna intensa per a la nit de dilluns a dimarts, entre les 00:00 a 06:00 h, en les comarques del Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Ebre.

El primer dia d’agost estarà marcat per un ambient molt càlid al centre del dia i farà xafogor al litoral. De fet, hi ha un avís de calor fins a les 18 hores a l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre i Montsià. La temperatura mínima pujarà lleugerament, en general, si bé localment a Ponent tendirà a disminuir lleugerament. Per la seva banda, la màxima serà similar o lleugerament més baixa, mentre que al litoral i prelitoral sud pujarà moderadament.

Un home amb mal de cap per la calor / Pixabay

Aquesta matinada tampoc no es descarta que hi hagi alguna precipitació feble a punts del sector central del litoral. D’altra banda, a partir de migdia s’esperen alguns ruixats aïllats a l’interior del quadrant nord-est, que poden anar acompanyats localment de tempesta; però que seran d’intensitat entre feble i moderada i tampoc no deixaran grans quantitats de precipitació.

Vent variable

El vent bufarà fluix i variable al principi i al final del dia. La resta del dia, al litoral i a la meitat est s’imposarà el vent de component sud entre fluix i moderat amb algun cop fort, mentre que a l’interior de la meitat oest bufarà de component oest entre fluix i moderat amb cops forts. Independentment, al nord de la Costa Brava bufarà tramuntana entre fluixa i moderada fins al final del matí, amb algun cop fort a l’extrem nord de l’Alt Empordà.