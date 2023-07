​La falsa metgessa també va treballar en una empresa d’ambulàncies

La falsa metgessa detinguda per haver treballat en diversos centres sanitaris sense cap títol acreditatiu va treballar també en l’empresa d’ambulàncies Transport Sanitari de Catalunya amb, segons informa l’ACN, un títol falsificat de grau mitjà de tècnica d’emergències sanitàries. Però, a més, la dona, de 30 anys i veïna de Torelló, que va treballar set mesos a l’hospital de Berga sense el títol, hi havia tornat a demanar feina després de ser acomiadada de l’hospital.

Fonts de la companyia han explicat que quan van saber de les investigacions contra la dona, van fer “una investigació interna”, van verificar “la falsedat dels títols presentats per la treballadora” i la van “apartar de les seves funcions”. L’Institut de Vic va confirmar a l’empresa divendres que el títol de la dona era falsificat.

El vehicle dels Mossos amb la falsa metgessa a dins en el moment d’entrar als jutjats de Berga per passar a disposició judicial / ACN

La dona va ser detinguda dilluns passat a Vic i se sospita que hauria treballat en una dotzena de centres sanitaris i de salut. Transport Sanitari de Catalunya està col·laborant actualment amb les investigacions policials i judicials i avalua la possibilitat d’interposar accions legals contra la treballadora. D’altra banda, fonts del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) han detallat que la falsa metgessa no ha treballat mai directament per a ells, però, tanmateix, han decidit posar en marxa una auditoria interna per saber si hi ha treballat de manera indirecta.

Una firma desconeguda i un segell antic

La falsa metgessa va començar a cursar el títol de tècnica d’emergències sanitàries en un altre centre de Catalunya i no el va acabar. Posteriorment, va intentar treure’s el títol a l’Institut de Vic, però tampoc ho va acabar fent. El centre s’ha posat en contacte amb els serveis territorials d’Educació per informar del cas. Les mateixes fonts indiquen que la firma que hi ha al títol falsificat no correspon a la del director de l’Institut de Vic i tampoc el segell, que està tret d’un web antic.

Llibertat provisional

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat a la nit a Vic a la falsa metgessa de 30 anys i veïna de Torelló. Se l’acusa de quatre delictes per intrusisme professional, falsificació de document públic i usurpació d’estat civil. L’arrestada va passar dijous a disposició del jutjat d’instrucció número 1 de Berga, que va acordar la llibertat provisional. La jutgessa li va imposar també algunes mesures cautelars com compareixences quinzenals al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori.