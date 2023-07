L’Audiència Nacional descarta la presó provisional per a Villarejo

L’Audiència Nacional ha descartat la presó provisional per a l’excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo, a qui ha condemnat a 19 anys de presó per tres peces del cas Tàndem. El tribunal que l’ha condemnat ha rebutjat les peticions de la fiscalia anticorrupció i de les acusacions i ha decidit mantenir-lo en llibertat amb mesures cautelars. En una interlocutòria d’aquest dilluns, l’Audiència Nacional no aprecia risc de fugida i li imposa comparèixer al jutjat del seu domicili cada 15 dies, la prohibició de sortir del territori de l’Estat, la retirada de passaport i la comunicació de qualsevol canvi de domicili.

La Sala Penal de l’Audiència Nacional considera que no només es requereix per acordar l’ingrés a la presó l’existència d’una condemna elevada, ja que aquesta ha d’anar acompanyada de circumstàncies adverses que evidenciïn un risc de fugida. En aquest sentit, apunten que Villarejo va estar a la presó des del 3 de novembre de 2017 fins al 10 de febrer de 2020, que ha atès totes les crides judicials i ha comparegut a totes les sessions del judici menys aquelles en què es va autoritzar la seva absència. Recorden, a més, que es va personar sense demora a la Secretaria del Tribunal perquè se li notifiqués la sentència tot i que era coneixedor de la decisió condemnatòria.

També explica que Villarejo ha estat condemnat a 19 anys de presó, però no ho va ser en virtut d’un delicte d’extrema gravetat mereixedor d’una sanció tan severa, sinó que aquesta condemna resulta de l’addició de penes imposades per delictes d’encobriment i revelació de secrets d’empresa i particulars (quatre) i falsedat en document mercantil (dos). “La sola dada de les elevades penes imposades no comporta una justificació autònoma suficient per determinar la legitimitat de l’adopció d’aquesta mesura, havent d’apreciar-se en conjunció amb els altres requisits, no n’hi ha prou d’atendre només la gravetat de la pena concretament imposada”, recull la interlocutòria, que esmenta doctrina del Tribunal Constitucional.

El comissari José Manuel Villarejo, en un moment de la seva intervenció/ACN

Una “bosseta amb quatre calçotets”

Aquesta decisió del tribunal arriba unes hores després que se celebrés la vista en què tant la Fiscalia Anticorrupció com Podem, que exerceix l’acusació popular, han sol·licitat l’ingrés a la presó provisional. Cal recordar que Villarejo va ser condemnat a 19 anys de presó per delictes de revelació i descobriment de secrets i falsedat documental, però no suborn, un dels delictes que vertebra la macrocausa ‘Tàndem’.

En sortir de la vista el mateix Villarejo ha assegurat que havia acudit amb una “bosseta amb quatre calçotets” per si s’acordava el seu ingrés a la presó. “No esperava tenir una bona rebuda del guàrdia que hi havia”, ha apuntat abans de conèixer la decisió del tribunal. En aquesta línia, Villarejo ha insistit que acudirà “al Congrés” i allà on li demanin. “No fugiré mai de la Justícia. Ells acabaran fugint, ells són els corruptes, aquests fiscals impresentables”, ha criticat.