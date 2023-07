Sánchez apel·la a la “majoria social” per ser investit amb els vots de Junts

Pedro Sánchez ha reaparegut després de les eleccions del 23-J. Ho ha fet amb un missatge a la militància socialista en el qual ha apel·lat a la “majoria social” que hi ha a favor del govern progressista per assegurar-se els vots que necessita per sortir investit, inclosos els de Junts. “Ara toca traduir-la en una majoria parlamentària”, ha dit Sánchez. El dirigent socialista ha assegurat que el PSOE treballarà per incloure partits que en l’última legislatura han estat molt lluny del govern, com és el cas de Junts. “Ho farem tan bon punt es constitueixin les Corts”.

“Estic convençut que hi ha una àmplia majoria social per continuar avançant“, ha afirmat en un vídeo. “Estic persuadit que aquesta majoria es pot ampliar fins a incorporar també persones que es van anar distanciant del govern progressista per la fatiga d’aquests anys tan durs o a conseqüència de la intensa propaganda desplegada per PP i Vox“. El PSOE i Sumar tenen 152 diputats i necessiten els d’ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNB (5) i BNG (1) per assegurar-se una majoria absoluta tant per la investidura com per afrontar amb garanties la legislatura.

Els socialistes consideren que el 23-J la ciutadania es va pronunciar de manera contundent contra el “retrocés de PP i Vox” i per això es veuen reforçat. El secretari provincial del partit, Óscar Puente, creu que Sánchez és l’únic candidat que té opcions a ser investit i està convençut que els vots de Junts valdran el mateix tant si s’abstenen com si voten a favor. “L’abstenció hauria tingut preu de sí”, ha dit Puente. “Per tant, ja embarcats en aquest viatge, no si hi haurà grans diferències”. Fins ara els socialistes han rebutjat de ple qualsevol proposta que inclogui el referèndum i l’amnistia i està per veure quin marge de maniobra acceptarà Junts.

El president espanyol, Pedro Sánchez, en un acte electoral del PSOE a Cantàbria / Europa Press

Ningú descarta una repetició electoral, però ara mateix unes noves eleccions tindrien un resultat incert i no està molt clar que cap partit s’hi vulgui arriscar. O almenys no sent-ne el culpable. La vicelehendakari i dirigent del PSOE del País Basc, Idoia Mendia, diu que no poden permetre’s el “luxe” i ha reclamat a tots els partits, Junts inclòs, que tinguin “altura de mires” per arribar a un acord satisfactori per a tothom. Mendia creu que Sánchez tornarà a ser president. “No és una qüestió de preu sinó de negociació”, ha dit en una entrevista al diari El Correo.

Converses complexes per arribar a acord

Els socialistes bascos han demanat “tranquil·litat” per les converses acaben de començar i han garantit que no es mouran ni un mil·límetre del marc constitucional. “Crec que cap partit porta a dins l’autodestrucció”, ha etzibat. Mendia ha negat que la investidura de Sánchez estigui en mans de Puigdemont, si no que depèn de partits com ERC, PNB, EH Bildu i Junts. “Crec que és una suma de diferents partits en els quals haurem de buscar el denominador comú, no sols per la investidura, sinó després també per a la resta de la legislatura”.