Sánchez apela a la «mayoría social» para ser investido con los votos de Juntos

Pedro Sánchez ha reaparecido después de las elecciones del 23-J. Lo ha hecho con un mensaje a la militancia socialista en el cual ha apelado a la “mayoría social” que hay a favor del gobierno progresista para asegurarse los votos que necesita para salir investido, incluidos los de Juntos. “Ahora toca traducirla en una mayoría parlamentaria”, ha dicho Sánchez. El dirigente socialista ha asegurado que el PSOE trabajará para incluir a los partidos que en la última legislatura han estado muy lejos del gobierno, como es el caso de Junts. “Lo haremos cuando que se constituyan las Cortes”.

«Estoy convencido que hay una amplia mayoría social por continuar avanzando«, ha afirmado en un video. «Estoy persuadido que esta mayoría se puede ampliar hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o a consecuencia de la intensa propaganda desplegada por PP y Vox«. El PSOE y Sumar tienen 152 diputados y necesitan los de ERC (7), Junts (7), Bildu (6), PNB (5) y BNG (1) para asegurarse una mayoría absoluta tanto para la investidura como para afrontar con garantías la legislatura.

Los socialistas consideran que el 23-J la ciudadanía se pronunció de manera contundente contra el “retroceso de PP y Vox” y por eso se ven reforzado. El secretario provincial del partido, Óscar Puente, cree que Sánchez es el único candidato que tiene opciones a ser investido y está convencido de que los votos de Junts valdrán lo mismo tanto si se abstienen como si votan a favor. “La abstención habría tenido precio de sí”, ha dicho Puente. “Por lo tanto, ya embarcados en este viaje, no si habrá grandes diferencias”. Hasta ahora los socialistas han rechazado de pleno cualquier propuesta que incluya el referéndum y la amnistía y está por ver qué margen de maniobra aceptará Junts.

El presidente español, Pedro Sánchez, en un acto electoral del PSOE en Cantabria / Europa Press

Nadie descarta una repetición electoral, pero ahora mismo unas nuevas elecciones tendrían un resultado incierto y no está muy claro que ningún partido se quiera arriesgar. O al menos no siendo el culpable. La vicelehendakari y dirigente del PSOE del País Vasco, Idoia Mendia, dice que no pueden permitirse el “lujo” y ha reclamado a todos los partidos, Junts incluido, que tengan “altura de miras” para llegar a un acuerdo satisfactorio para todo el mundo. Mendia cree que Sánchez volverá a ser presidente. “No es una cuestión de precio, sino de negociación”, ha dicho en una entrevista en el diario Lo Correo.

Conversas complejas para llegar a acuerdo

Los socialistas vascos han pedido “tranquilidad” por las conversaciones acaban de empezar y han garantizado que no se moverán ni un milímetro del marco constitucional. “Creo que cabe partido puerta adentro la autodestrucción”, ha espetado. Mendia ha negado que la investidura de Sánchez esté en manos de Puigdemont, si no que depende de partidos como ERC, PNB, EH Bildu y Junts. «Creo que es una suma de diferentes partidos en los cuales tendremos que buscar el denominador común, no solo por la investidura, sino después también para el resto de la legislatura”.