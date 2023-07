La Audiencia Nacional descarta la prisión provisional para Villarejo

La Audiencia Nacional ha descartado la prisión provisional para el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, a quien ha condenado a 19 años de prisión por tres piezas del caso Tándem. El tribunal que lo ha condenado ha rechazado las peticiones de la fiscalía anticorrupción y de las acusaciones y ha decidido mantenerlo en libertad con medidas cautelares. En una interlocutoria de este lunes, la Audiencia Nacional no aprecia riesgo de fuga y le impone comparecer al juzgado de su domicilio cada 15 días, la prohibición de salir del territorio del Estado, la retirada de pasaporte y la comunicación de cualquier cambio de domicilio.

La Sala de lo penal de la Audiencia Nacional considera que no solo se requiere para acordar el ingreso en la prisión la existencia de una condena elevada, puesto que esta tiene que ir acompañada de circunstancias adversas que evidencien un riesgo de fuga. En este sentido, apuntan que Villarejo estuvo en la prisión desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 10 de febrero de 2020, que ha atendido todos los llamamientos judiciales y ha comparecido a todas las sesiones del juicio, menos aquellas en que se autorizó su ausencia. Recuerdan, además, que se personó sin demora a la Secretaría del Tribunal porque se le notificara la sentencia a pesar de que era conocedor de la decisión condenatoria.

También explica que Villarejo ha sido condenado a 19 años de prisión, pero no lo fue en virtud de un delito de extrema gravedad merecedor de una sanción tan severa, sino que esta condena resulta de la adición de penas impuestas por delitos de encubrimiento y revelación de secretos de empresa y particulares (cuatro) y falsedad en documento mercantil (dos). «El solo dato de las elevadas penas impuestas no comporta una justificación autónoma suficiente para determinar la legitimidad de la adopción de esta medida, teniendo que apreciarse en conjunción con los otros requisitos, no basta de atender solo la gravedad de la pena concretamente impuesta», recoge la interlocutoria, que menciona doctrina del Tribunal Constitucional.

El comisario José Manuel Villarejo, en un momento de su intervención/ACN

Una «bolsita con cuatro calzoncillos»

Esta decisión del tribunal llega unas horas después de que se celebrara la vista en que tanto la Fiscalía Anticorrupción como Podemos, que ejerce la acusación popular, han solicitado el ingreso en la prisión provisional. Hay que recordar que Villarejo fue condenado a 19 años de prisión por delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental, pero no soborno, uno de los delitos que vertebra la macrocausa ‘Tándem’.

Al salir de la vista, el mismo Villarejo ha asegurado que había acudido con una «bolsita con cuatro calzoncillos» por si se acordaba su ingreso en la prisión. «No esperaba tener un buen recibimiento del guardia que había», ha apuntado antes de conocer la decisión del tribunal. En esta línea, Villarejo ha insistido que acudirá «en el Congreso» y allá donde le pidan. «No huiré nunca de la Justicia. Ellos acabarán huyendo, ellos son los corruptos, estos fiscales impresentables», ha criticado.