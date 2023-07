Joan Carles de Borbó avisa: “Tornaré a Espanya moltes i moltes vegades”

Joan Carles de Borbó ha estat a Espanya aquests darrers dies, un viatge exprés a Sanxenxo que realitzava amb l’excusa de voler participar en la Copa d’Espanya de Vela. Sempre ha dit que el mar li encanta i aquesta era una bona oportunitat per retrobar-se amb els pocs amics que li queden després de tot. El Borbó ha fet cas omís a la petició del fill, de Felip VI, que li hauria deixat clar que no ajuda a la corona espanyola que continuï passejant-se com si res.

La premsa ha perseguit el monarca pel port i El Español ha aconseguit les úniques declaracions que ha fet Joan Carles en aquesta estada. Sorprenentment, ha assegurat estar “molt bé” de salut quan les imatges que s’han obtingut d’ell revelen que està bastant més prim, encorbat i envellit. I, a més a més d’aquesta mentida, què ha dit? Doncs s’ha limitat a deixar clar que aquesta no serà l’última visita que farà a Espanya: “Estic molt content i tornaré a Espanya moltes i moltes vegades. Estic encantat d’estar aquí amb vosaltres”, ha etzibat en una clara provocació.

Joan Carles de Borbó vol tornar a Galícia de manera permanent

La Casa Reial no s’ha pronunciat sobre aquests hipotètics viatges de Joan Carles de Borbó, que podria tornar a les regates espanyoles abans que acabés l’estiu. De fet, s’havia arribat a publicar recentment que volia aprofitar aquests dies per quedar amb agents immobiliaris de la zona i començar a moure fils per poder adquirir allà una residència. Això indica que, clarament, la seva intenció és tornar-hi… de manera permanent o, almenys, poder tenir una casa fixa per evitar haver d’anar a casa d’un amic sempre que vingui. La qüestió serà veure si Felip li ho permet.

L’emèrit està molt envellit | Europa Press

Joan Carles de Borbó no camina sense ajuda | Europa Press

Aquests dies ha estat acompanyat de la seva filla Elena, qui ha volgut sorprendre’l amb una visita inesperada per estar al seu costat. La resta de la família està escampada pel territori, amb Felip i Letícia a Mallorca, Sofia a Granada per assistir a un acte commemoratiu, Victoria Federica a Marbella i Cristina a Grècia amb els fills.