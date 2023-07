El menú d’una boda desferma una tempesta: “Sembla d’una guingueta”

Les xarxes socials són sovint un lloc on els usuaris es desfoguen i es mostren crítics els uns als altres. Tradicionalment, s’ha dit que la xarxa social amb més odi és Twitter –la nova X després del canvi que ha fet Elon Musk-, però TikTok cada dia s’hi apropa més. L’últim exemple s’ha pogut veure en un vídeo de la usuària @isabelmariia_ a la plataforma xinesa on mostra el menú d’una boda a la qual va anar el passat cap de setmana. El vídeo d’Isabel Maria compta amb gairebé 100.000 likes i més de mil comentaris i ella té 200.000 seguidors. La polèmica es deu al fet que la usuària va mostrar el menú d’una boda a la qual va assistir aquest dissabte i que la gent ha titllat d’insuficient per un casament.

El menú estava compost per un plat d’ibèrics i formatge, un de pernil salat, sípia fregida amb llimona, un plat de carn adobada i gambes. Per últim, un plat de presa ibèrica. Aquest menjar va conquistar la tiktoker, però no així els seus seguidors i la gent que ha comentat el vídeo. “M’ha encantat perquè sembla que ha estat tot al meu gust”, diu Isabel María al vídeo. Els usuaris que han comentat, en canvi, creuen que el menú era insuficient per a una boda i deien que era més propi d’una barbacoa o del dinar d’una guingueta de platja. Altres han dit que era un “menú infantil”.

Surt al pas de les crítiques

Les crítiques han estat tan ferotges que la usuària ha hagut de fer un vídeo de rèplica on demana a la gent que es calmi. “Estic llegint els comentaris i reflexionant i em fa molta gràcia com subestimeu el menú. Ja no en diners, en qualitat. Ja els agradaria a molts tenir aquest menú a la boda. Està a gust dels nuvis, que per això es casaran ells”, defensa Isabel María, que es pregunta si els crítics saben quant valen els plats del menú. “A més us dic una cosa, els menús aquests que són un plat petit de coloraines amb set salses està més bo que això o t’omplirà més o val més? Cadascú fa el que vol. A més, no es va tirar res. Estava tot boníssim, me’n vaig anar amb la panxa plena i tothom molt content”, conclou.