El menú de una boda desata una tormenta: «Parece de un chiringuito»

Las redes sociales son a menudo un lugar donde los usuarios se desahogan y se muestran críticos los unos con los otros. Tradicionalmente, se ha dicho que la red social con más odio es Twitter –la nueva X después del cambio que ha hecho Elon Musk-, pero TikTok cada día se acerca más. El último ejemplo se ha podido ver en un video de la usuaria @isabelmariia_ en la plataforma china donde muestra el menú de una boda a la cual asistió el pasado fin de semana. El video de Isabel María cuenta con casi 100.000 likes y más de mil comentarios y ella tiene 200.000 seguidores. La polémica se debe al hecho de que la usuaria mostró el menú de una boda a la cual asistió este sábado y que la gente ha tildado de insuficiente para una boda.

El menú estaba compuesto por un plato de ibéricos y queso, uno de jamón serrano, sepia frita con limón, un plato de carne adobada y gambas. Por último, un plato de presa ibérica. Esta comida conquistó la tiktoker, pero no así sus seguidores y la gente que ha comentado el video. «Me ha encantado porque parece que ha estado todo a mi gusto», dice Isabel María al video. Los usuarios que han comentado, en cambio, creen que el menú era insuficiente para una boda y decían que era más propio de una barbacoa o de la comida de un chiringuito de playa. Otros han dicho que era un «menú infantil».

Sale al paso de las críticas

Las críticas han estado tan feroces que la usuaria ha tenido que hacer un video de réplica donde pide a la gente que se calme. «Estoy leyendo los comentarios y reflexionando y me hace mucha gracia como subestimáis el menú. Ya no en dinero, en calidad. Ya los gustaría a muchos tener este menú a la boda. Está a gusto de los novios, que por eso se casarán ellos», defiende Isabel María, que se pregunta si los críticos saben cuánto valen los platos del menú. «¿Además, os digo una cosa, los menús estos que son un plato pequeño de colorines con siete salsas están más bueno que esto o te llenará más o vale más? Cada cual hace lo que quiere. Además, no se tiró nada. Estaba todo buenísimo, me fui con la barriga llena y todo el mundo muy contento», concluye.