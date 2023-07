Ultimàtum de l’Àfrica Occidental als colpistes al Níger

Els caps d’Estat i de Govern de la Comunitat Econòmica d’Estats de l’Àfrica Occidental (ECOWAS, per les seves sigles en anglès) han suspès totes les relacions amb el Níger després del cop d’estat de dimecres passat, i han avisat els colpistes que tenen un termini de set dies per restaurar l’ara enderrocat Mohamed Bazoum com a president del país o en cas contrari prendran mesures addicionals entre les quals no descarten l'”ús de la força”. Després d’una cimera d’urgència a Abuja diumenge pel cop d’estat del passat 26 de juliol, els líders de l’ECOWAS han acordat tancar les seves fronteres amb el Níger i imposar sancions econòmiques al país.

Els quinze estats de l’Àfrica Occidental reiteren en un comunicat conjunt el seu suport a Bazoum com a “president legítim” del Níger i exigeixen als colpistes el seu alliberament. En aquest sentit, els advertexien que “si les demandes no es compleixen en una setmana, adoptarem totes les mesures necessàries per restaurar l’ordre constitucional a la República del Níger”. “Aquestes mesures poden comportar l’ús de la força”, remarquen.

El 26 de juliol un grup de militars va reivindicar un cop d’estat al Níger per “posar fi al règim pel deteriorament de la seguretat i l’economia” i “pel mal govern”. L’excap de la guàrdia presidencial, el general Abdourahmane Tchiani s’ha autoproclamat president “de la transició” al país. Mentrestant, el president elegit en les eleccions del 2021, Mohamed Bazoum, continua retingut. El darrer cop d’estat al país es va produir el 2010, quan el llavors president Mamadou Tandja va ser enderrocat.

El secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken / Bernd Von Jutrczenka / Dpa Pool / Dp

Suport de Brussel·les i dels Estats Units

La Unió Europea ha donat suport a “totes les mesures adoptades” per l’ECOWAS en resposta a aquest cop i ha remarcat que les recolzarà amb “rapidesa i decisió”, però no s’ha pronunciat sobre una possible intervenció militar exterior al Níger. Amb tot, l’Alt Representant de la UE, Josep Borrell, ha tornat a exigir “sense demora” la llibertat i restitució de Bazoum.

D’altra banda, el secretari del Departament d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha mostrat la seva “gran satisfacció” respecte a les mesures adoptades i ha mostrat el seu suport als caps d’Estat i de Govern de l’ECOWAS per defensar l’ordre constitucional al Níger. “El Govern legítim, elegit democràticament, ha de ser restituït immediatament”, ha subratllat al seu compte de la xarxa social X.