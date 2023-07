Interior i sindicats de Mossos pacten millores retributives i de conciliació

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha signat un acord amb els sindicats de Mossos d’Esquadra USPAC, SPC, CATME, SEGCAT, SICME, AFITCME i SEI -amb el suport d’onze dels setze membres de la part social del Consell de la Policial- que incorpora mesures per millorar la conciliació i els nous complements econòmics, que s’inspiren en el Pla d’Igualtat de gener de 2022 on es van identificar aspectes relacionats amb la jornada laboral i la conciliació laboral i familiar.

L’acord estableix que les persones funcionàries dels Mossos puguin sol·licitar una comissió de serveis o adscripció provisional voluntària per fill o filla menor de dos anys, i fixa un nou permís per qüestions relacionades amb la conciliació familiar, no recuperable i amb justificació. A més, indica que els permisos per assumptes personals i per hores acumulades es podran gaudir de forma fraccionada, sense abastar la totalitat de la jornada de treball, sempre que sigui possible.

També contempla d’altres mesures llargament reivindicades pels sindicats com l’ampliació de la reducció de jornada per a cura de fills, que es podrà sol·licitar fins que el nen o nena tingui catorze anys, en lloc dels dotze actuals, així com vuit setmanes de permís per tenir cura de fill durant els seus primers vuit anys de vida, o la possibilitat d’establir una planificació horària concreta per a necessitats de conciliació.

El conseller Joan Ignasi Elena amb els representants dels sindicats després de signar l’acord / @interiorcat

De la mateixa manera, s’amplien els permisos per a famílies monoparentals, s’estableix la garantia de gaudir d’un mínim de 21 dies naturals consecutius de vacances en els mesos d’estiu i es crea la reducció de jornada per interès particular. A més, de forma directa, s’incorporen al cos les darreres novetats introduïdes per Reial Decret Llei 5/2023 de 28 de juny, relatives a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors. També s’hi afegeix una clàusula general d’incorporació de qualsevol altra mesura de conciliació que es reculli a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Millores retributives “per primera vegada des del 2008”

El Departament ha explicat en un comunicat aquest dilluns que l’acord suposa incorporar, “per primera vegada des del 2008, millores salarials i un complement per a circumstàncies concretes del servei” per al treball en torn nocturn, caps de setmana o festius assenyalats. Aquest complement serà de 23,53 euros per hora i tindrà com a component la compensació econòmica per disponibilitat no presencial per a les guàrdies.

L’acord també implica un increment salarial per als investigadors, com ara “reconeixement a la importància del seu treball quant a la persecució de delictes d’especial rellevància”. També pel que fa a retribucions, l’acord estipula 150 euros per assistir a declaracions judicials en un dia planificat com a lliurança, i 90 euros si la declaració és per videoconferència.

Crítiques sindicals

SAP-FEPOL, el sindicat amb més representants al Consell de la Policia, i el Sindicat Mossos d’Esquadra s’han desmarcat de l’acord d’avui, en entendre que és un pacte de mínims que “ignora” l’equiparació retributiva amb el cos de Bombers i l’han qualificat d'”acord trampa”. En un comunicat, ambdós sindicats han considerat que USPAC, CAT, SPC i SEGCAT “han traït les legítimes reivindicacions dels mossos” perquè han donat suport a un document que no respon a les principals demandes dels Mossos.

“Avui han donat un xec en blanc a una Administració que intentarà dilatar i ignorar tot el que pugui l’equiparació salarial entre cossos especials. Mentrestant, la distància retributiva amb el cos de bombers de la Generalitat es va incrementant”, han destacat en el text. Aquestes diferències salarials entre Mossos i Bombers, segons han remarcat en el document, se situen en uns 5.500 euros.