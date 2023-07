Estiu negre a les platges i piscines catalanes. Aquest any s’estan registrant més ofegaments que en els últims deu estius i la xifra no fa més que pujar. L’última víctima ha estat un noi molt jove, de només 18 anys, que està en estat crític després d’haver-se ofegat a la platja de la Pineda, a Vila-seca. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 12:40 hores del migdia i immediatament han traslladat el jove a l’hospital Joan XXIII de Tarragona. En el moment de l’ofegament hi havia bandera groga a la platja pel mal estat del mar. Aquesta és una platja perillosa. Fa només tres dies, dissabte passat, un home de 38 anys també va requerir atenció mèdica després d’ofegar-se a la mateixa platja. En el seu cas va ser traslladat a l’hospital Santa Tecla de Tarragona en estat menys greu.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Cap de setmana tràgic: dues morts en piscines particulars

Aquest any les platges i piscines estan registrant una xifra molt alta d’ofegaments i defuncions. Pel que fa a les piscines, hi han mort set persones, una xifra molt superior a la dels anys anteriors, on la màxima va ser de tres víctimes. Aquest cap de setmana s’han registrat dues defuncions per ofegament a piscines. A les 12:39 hores el sistema d’emergències mèdiques (SEM) va rebre l’avís de l’ofegament d’un jove de 20 anys a una piscina particular a Canyelles. El noi no ho va poder superar i va morir sense que emergències pogués reanimar-lo.

Posteriorment, a les 14:02 es va rebre un avís per un segon ofegament, en aquest cas d’un home de 84 anys. Va morir a la seva piscina particular a Puigcerdà. Els serveis d’emergències tampoc no van poder reanimar-lo i va morir, elevant la xifra de defuncions per ofegament a piscines a set des del 15 de juny, quan oficialment comença la temporada de bany.