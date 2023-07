Un accident entre un turisme i un camió que transportava porcs, que ha bolcat i després se li ha encès la cabina, ha obligat a tancar l’autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa. Els porcs han sortit de la caixa del camió i han envaït tot l’ample de l’autopista entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que la via es troba tallada en sentit nord i que, en sentit sud, s’han pogut obrir dos carrils entre Barberà i Santa Perpètua després que també s’haguessin de tancar per la presència d’animals a la calçada. De fet, els Mossos d’Esquadra han hagut de coordinar-se amb Agents Rurals, Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda per reagrupar els animals amb l’objectiu de restablir la circulació com més aviat millor.

Imatge de l’accident entre un turisme i un camió que transportava porcs a l’AP-7 / @mossos

L’accident ha provocat retencions des de Sant Cugat del Vallès i Trànsit ha recomanat als usuaris que agafin vies alternatives com la C-16 i la C-25. A més, l’accident ha requerit la intervenció dels Bombers de la Generalitat, amb vuit dotacions terrestres i un helicòpter, per apagar l’incendi a la cabina del camió, que ha provocat una gran columna de fum. També s’han activat recursos per endur-se els animals vius i treure el camió i la càrrega de la calçada.

Un altre accident a Cardedeu

D’altra banda, el Servei Català de Trànsit ha informat que a l’AP-7 també hi ha un accident a Cardedeu (Vallès Oriental) que ha obligat a tallar un carril en sentit nord i ha provocat dos quilòmetres de cua des de la Roca del Vallès. A hores d’ara, la circulació ja s’ha normalitzat del tot en aquest punt.