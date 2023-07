Aquest diumenge, coincidint amb la jornada electoral del 23-J, es produirà un repunt de la calor per deixar enrere dos dies de valors de temperatura normals per a l’època de l’any. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’avís per calor nocturna intensa per a la nit de dissabte a diumenge, entre les 02:00 a 06:00 h, per a les comarques del litoral sud.

De fet, la mínima pujarà de 3 a 4 graus en punts de l’oest i del terç nord, i pot escalar algun grau a la costa. Amb la màxima passarà ben bé el mateix, però pujarà localment més de 5 graus en punts del nord-est reescalfats pel vent de sud, que deixarà alguns cops forts en aquest sector, a les Terres de l’Ebre i a cims del Pirineu.

Les temperatures més elevades es registraran a Ponent, a la Conca de Tremp i a l’Empordà on podran acostar-se als 37 graus. Tanmateix, la calor no serà tan extrema com la viscuda el dimarts, quan es van superar tots els rècords històrics a Catalunya. De fet, Figueres va registrar una màxima de 45,4 graus, la temperatura més alta a tot l’Estat.

Vianants bevent un refresc pel carrer en plena onada de calor/ Jordi Borràs

El diumenge començarà marcat per un cel assolellat en conjunt, un cop desapareguts alguns núvols prims en retirada de matinada, i només veurem alguns núvols baixos matinals a les Terres de l’Ebre. Durant la tarda tornaran a aparèixer núvols d’evolució, en aquest cas més probables en punts de l’oest del país, tant per la banda del Port com per l’Alt Pirineu i l’Aran, que poden provocar algunes tronades o gotellades puntuals que seran febles, i localment moderades, però que en qualsevol cas acumularà quantitats minses.