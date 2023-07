Les exigències de Paulina Rubio al camerino: alcohol car i 18 perfums

Paulina Rubio no fa més que protagonitzar titulars escandalosos, recentment. La seva actitud extravagant i maleducada en les entrevistes televisives ha deixat de fer gràcia i és per això que cada vegada és més habitual llegir comentaris crítics contra ella. La seva actuació en el Pride Barcelona semblava que calmaria els ànims, tenint en compte que l’única cosa que havia de fer era venir i actuar. Ella era una de les grans estrelles convidades i, com a tal, l’organització va anunciar la seva participació com un dels grans moments de la nit.

La sorpresa dels espectadors va arribar quan, només 15 minuts després de començar a cantar, va marxar per allà on havia vingut. El gran concert va ser una autèntica decepció per a la gran majoria d’assistents, que ràpidament van omplir Twitter de crítiques. Només va cantar quatre cançons, una misèria d’actuació que va deixar els fans amb ganes de més. Li van dir de tot en unes crítiques que ara poden accentuar-se encara més quan sàpiguen quines van ser les condicions que va exigir l’artista mexicana a canvi d’actuar a Barcelona.

Paulina Rubio, esbojarrada en un photocall | Europa Press

Què ha demanat Paulina Rubio en el camerino abans d’actuar a Barcelona?

El Español ha parlat amb membres de l’organització del xou, els qui van haver d’adaptar-se a les exigències de l’estrella internacional. En primer lloc, va deixar clar que no volia compartir camerino amb cap dels altres cantants convidats al festival. Eren moltes les cares conegudes que hi actuaven, però ella volia un espai per a ella sola. Així ho van fer, tot accedint al seu requisit digne de diva. Però no només va demanar privacitat… també va demanar un producte en concret que necessitava tant sí com no si realment volien que cantés.

De què es tracta? D’una ampolla de tequila d’una marca en concret, de la marca José Cuervo exactament. Aquesta no és una beguda accessible a totes les butxaques, és clar, tenint en compte que costa ni més ni menys que 170 €. I per què volia una ampolla d’alcohol? És d’esperar que no fos per beure-se-la abans de sortir a cantar, sinó per a la celebració de l’èxit posterior. De fet, diversos testimonis asseguren que va marxar cap a l’hotel amb l’ampolla a la mà per continuar bevent-la a l’habitació.

Aquest no és el primer cop que surten a la llum les peticions de Paulina Rubio abans d’actuar. Fa uns anys, un diari de Vigo va publicar tot el que havia demanat abans de fer un concert a Galícia. En aquella ocasió, va saber-se que havia exigit que el camerino fos “molt colorit”, que hi hagués “molt de tequila” i que li deixessin allà 18 perfums diferents. Continua sent un misteri per què en volia tants, així com sembla que Paulina també continua amb exigències i aires d’estrelleta.