Paulina Rubio està passejant-se pels platós de la televisió espanyola i això està fent les delícies dels seus fans més esbojarrats. La cantant mexicana mai no passa desapercebuda, però és que en les dues últimes entrevistes que ha concedit s’ha passat de voltes.

La primera en quedar-se sorpresa per la seva actitud extravagant -i maleducada- era Sonsoles Ónega, mentre que l’última víctima ha estat Eva Soriano. La presentadora l’ha convidat al seu programa de Movistar+ sense esperar-se que acabés protagonitzant una escena lamentable en directe.

En primer lloc, molts han criticat que tornés a tenir una falta de respecte cap a la còmica en no treure’s les ulleres de sol durant la seva intervenció a plató. Més enllà d’aquest gest de diva, Paulina Rubio ha demostrat que sap fer-la grossa i que no li importa mostrar una cara totalment boja i fora de si.

Paulina Rubio mostra la seva pitjor cara en una entrevista surrealista

Què ha fet en aquesta ocasió? L’exitosa artista estava aplaudint les arrels espanyoles del seu fill, a qui va tenir amb Colate Vallejo-Nágera (l’empresari i germà de la cuinera de Masterchef). Eva Soriano no sabia que havien tingut un fill junts i així li ho va reconèixer: “Ah, creia que amb això que deies que tenies un tros d’Espanya a casa et referies al fet que havies agafat alguna pedra del Teide o quelcom similar”, deia de broma.

Doncs bé, sembla que a Paulina no li hauria agradat tenint en compte la reacció que va tenir llavors: “Què dolenta!”, esclatava d’una manera molt exagerada. I, de sobte, s’aixecava i es col·locava d’esquena a la presentadora: “Pots netejar-me el cul si pots, cony“. Com era d’esperar, la presentadora va quedar-se amb la boca oberta i li va fer repetir què havia dit perquè no ho havia entès. Paulina ho va tornar a dir, sense cap problema: “Que em netegis el cul! No és cert, què dolenta!“, deia cridant i sense cap mena de sentit amb una actitud summament exagerada.

no sé cómo esto empezó hablando del hijo de paulina rubio y acabó así #showriano pic.twitter.com/uKHJ989iWf — Showriano en M+ (@showriano) May 17, 2023

Paulina Rubio, desagradable amb Eva Soriano | Movistar+

Eva Soriano no sabia què fer i la seva cara era un poema, totalment en xoc: “Però aquesta expressió què és?“, li preguntava. I Paulina Rubio va continuar fent més i més surrealista el moment: “M’estàs prenent seriosament o m’estàs prenent de…?”, deia abans de deixar anar un crit que va descol·locar encara més la gent present a plató. Volia dir, amb això, que tot era una broma? Realment ningú no va entendre què havia passat i és per això que el vídeo s’ha viralitzat ràpidament.

Ésta mujer está fatal, no sé si por las drogas o problemas psicológicos. Parece una parodia de sí misma… — Albu (@Alo8homora8) May 18, 2023

Esta no esta bien,la falta de educación ir con gafas de sol a un programa y las tonterías que dice — l.r (@lucia281) May 18, 2023

Que mal envejecen algunas… — 🦁🦁🦁🦁 (@carayo_tu) May 18, 2023

no puede ser esto verdad — 📝 (@divinefemeninee) May 17, 2023