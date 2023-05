Paulina Rubio, polèmica i maleducada en el retorn a la televisió espanyola

Paulina Rubio ha reaparegut a la televisió espanyola de la mà de Sonsoles Ónega. La periodista d’Antena 3 li ha donat l’oportunitat de fer-se un forat a la graella després d’un quant temps sense saber-se res d’ella. La cantant ha protagonitzat una polèmica rere una altra i, en aquesta ocasió, ho ha tornat a fer. El problema ha estat la seva actitud, la qual ha estat dolenta des del principi.

L’artista mexicana ha arribat tard a l’entrevista i ha demanat perdó a la seva manera i amb la boca petita: “Ha estat culpa del trànsit de Madrid“, etzibava sense sentir-se ni tal sols una mica malament. No li ha importat que la presentadora reconegués que estava patint: “Els confessaré que pensava que no vindria… Anaven passant els minuts i jo no feia més que preguntar on era Paulina. Quin estrès m’has fet passar! Esperant-te de fa més de mitja hora”, li ha dit directament.

Paulina Rubio la fa grossa en directe | Antena 3

Tampoc no ha agradat que es tragués la jaqueta quan l’equip de so li havia col·locat allà el micròfon. Sonsoles ha intentat arreglar-ho, però ha estat incapaç i han necessitat que entrés una operària en directe. Un inici accidentat que no quedava aquí, ja que s’ha tornat a treure el micròfon en considerar que no li quedava bé. Davant d’aquesta actitud, han optat per donar-li’n un de mà per evitar encara més xou.

Com era d’esperar, l’han criticat molt a través de les xarxes socials perquè no ha demostrat cap mena de respecte. A més a més, un dels aspectes que menys ha agradat és que no tingués el gest de treure’s les ulleres de sol durant l’entrevista. Per això, li han dit de tot en considerar que era una altra falta de respecte.

Paulina Rubio parla de la relació amb Rocío Carrasco i pateix una badada important

Paulina Rubio és molt amiga de Rocío Carrasco, una relació que sorprèn molt. La presentadora s’ha interessat sobre aquest tema i ha estat llavors quan la cantant ha tingut un lapsus que ha fet parlar molt. Per què? En confondre la seva íntima amiga amb la seva mare morta en un parell d’ocasions: “Si jo et parlo de Rocío Jurado, tu què penses?“, li preguntava Sonsoles. I ella responia: “És la meva germaneta. Estava parlant amb ella fa res i m’ha dit que estava en un AVE. L’estimo molt”.

Sonsoles li ha preguntat si es referia a la mare (morta fa 23 anys) o a Rocío Carrasco i ha estat llavors quan Paulina s’ha adonat del seu error: “No, amb Rocío la seva filla. La seva mare i la meva eren amigues, sempre va ser com una mare per a mi. Amb Rocío tinc una de les relacions d’amistat més maques que he tingut mai”.

La mexicana ha cantat i ballat en directe: “Després d’aquesta pandèmia tan global i tan top, crec que ens ha fet reset a tots de moltes maneres. Ara torna la Paulina que la gent més trobava a faltar”, s’ha dit a ella mateixa. “Estic en un moment de glòria després de fer la collita amb molts anys de feina i un catàleg extensíssim amb cançons de fa molts anys i també actuals. Connecto amb el públic d’una manera molt simple i vulnerable”, ha afegit.

Una cantant que sempre fa parlar moltíssim, sobretot quan apareix a televisió i demostra que té un caràcter i una personalitat imparables.