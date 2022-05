Paulina Rubio denuncia un guardaespatlles per assetjar-la en ple concert

Paulina Rubio no travessa el seu millor moment, però semblava que tot començava a anar millor quan va anunciar que faria una gira de concerts pels Estats Units de la mà d’Alejandra Guzmán. Les dues cantants sempre han tingut mala relació per culpa de la gran rivalitat que hi ha entre elles, però finalment van decidir deixar el rancor de banda i unir les seves forces per fer diners. Van començar a actuar el mes passat a Orlando (Florida) i ja han visitat més de deu ciutats. El problema? Que durant el concert d’aquesta setmana a Phoenix (Arizona), Paulina Rubio hauria patit assetjament. Així ho va assegurar en plena actuació, quan va deixar el públic amb la boca oberta en demanar que aturessin la música.

Però què va passar? Paulina estava cantant Nena, un tema que va voler interpretar a sota de l’escenari per poder tenir més a prop les persones que estaven gaudint del seu xou. Com és habitual en aquests casos, un parell de guàrdies de seguretat van protegir-la com sempre protegeixen els cantants perquè no els passi res en aquesta estona que es troben envoltats de fans. Del que ella es va queixar és de la protecció d’un d’ells, que hauria aprofitat la situació per fotre-li mà. Paulina Rubio, en adonar-se, va esclatar com una boja tot exigint que s’aturés el concert: “Pareu la música”, demanava en anglès.

Un cop sense la cançó de fons, Paulina Rubio denunciava públicament haver estat víctima d’assetjament allà mateix per un dels guàrdies de seguretat que, en teoria, havia de protegir-la: “Senyor, vostè m’ha tocat. Vostè m’ha tocat i això està malament perquè vostè forma part de la seguretat. Quina pena per vostè. Ell m’ha tocat i és guàrdia de seguretat!”, l’escridassava davant de milers de persones que començaven a esbroncar-lo i gravar el moment per sumar-se a la denúncia posteriorment. El vídeo va publicar-se a Twitter i, ràpidament, s’ha fet viral. Moltíssimes dones s’han solidaritzat amb la cantant, que era intimidada com tantes altres víctimes d’aquest tipus d’assetjament.

Paulina Rubio para concierto en Phoenix, Arizona porque un guardia de seguridad la tocó 😱😱 pic.twitter.com/spdyIxtv4i — Vaya Vaya (@vayavayatv) May 22, 2022

La cantant ha rebut el suport de moltíssimes persones, que s’han sumat a denunciar públicament que continuïn passant incidents com aquests en ple 2022. Ja no és només que hagi tocat el seu cos sense permís, sinó que s’atreveixi a fer-ho davant de tantíssimes persones sense importar-li les conseqüències. No s’ha filtrat si Paulina Rubio ha interposat una demanda judicial contra el guàrdia de seguretat, que el més probable és que es quedi sense feina.