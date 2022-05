Així va ser la trobada secreta de Miguel Bosé i Nacho després del divorci

Nacho Palau està sent el gran descobriment de Supervivientes. L’escultor valencià, conegut mediàticament per ser l’exparella de Miguel Bosé i pare dels seus fills, està deixant anar un munt de titulars sobre la seva relació. Van trencar fa tres anys, moment en el que va començar una batalla judicial per la custòdia dels quatre nens que van tenir per gestació subrogada mentre estaven junts. Després de més de vint anys de convivència, tot es complicava perquè l’exitós cantant volia separar els nens depenent de l’ADN amb què els haguessin fecundat. Pretenia quedar-se només amb els dos bessons que tenien els seus gens, el que va indignar de mala manera el seu ex.

I què més ha fet públic Nacho ara que és concursant del reality de Telecinco i tots els companys li pregunten sobre el tema? Ha revelat que va tenir una trobada secreta amb Miguel Bosé després del divorci: “Ens vam veure fa tres estius a Madrid. El problema és que quan no t’entens, doncs no t’entens. La veritat és que m’he endut una decepció molt i molt gran. Finalment, però, he sabut reencaminar la meva vida i ara estic encantat i feliç. Jo no podia més, no podia més en aquella situació amb tanta i tanta ximpleria. Ara ja està fora, s’ha acabat. He necessitat temps, però per fi puc encaixar-ho tot”, ha assegurat amargament.

En la seva darrera entrevista televisiva abans de marxar cap a Hondures, la que va concedir a Toñi Moreno, va deixar clar que la mala relació amb Miguel Bosé forma part del passat: “L’estimo molt i sempre l’estimaré. És el pare dels meus fills i per això li desitjo la felicitat més gran. Ara bé, no sento res per ell. L’he perdonat i m’he perdonat a mi mateix. Recordo que quan vivíem tots junts, sempre que els nens jugaven i es feien mal, la culpa era meva. Ara mateix, el pitjor que porto és que els dos que estan amb Miguel tenen molts més diners que els meus i ells se n’adonen. De fet, em pregunten per què no li demano diners als papa Miguel i això em trenca l’ànima”.

Nacho Palau se sincera sobre els problemes amb Miguel Bosé | Europa Press

El que més mal li fa de tot plegat és que els nens estan patint per culpa d’aquest divorci tempestuós. Els dos nens amb gens de Miguel Bosé viuen a Mèxic amb ell, mentre que Nacho té la custòdia dels altres dos i viuen tots tres a València. Ell ha lluitat fins al final per aconseguir que els quatre germans no se separessin del tot, fins al punt de convèncer l’artista per organitzar unes trobades en les que es puguin veure: “Quan els veig junts em vull morir perquè els tinc a tots quatre i és la felicitat més gran que tinc”.

Forta discussió de Nacho Palau i Yulen a Supervivientes

Fins ara, Nacho Palau s’havia mostrat molt tranquil i havia intentat no tenir cap discussió. En la gala d’aquest dijous, però, ha acabat esclatant i protagonitzant un fort enfrontament amb Yulen. El problema? Que els proposaven el repte d’intentar robar a l’altre equip, el que va aprofitar molt bé el valencià per poder quedar-se amb el pollastre amb patates que tenia l’equip del Yulen. Estava tan content, que Nacho va començar a mofar-se d’ells i això no va agradar al company: “Jo estic passant gana, Nacho. Ho estem passant malament i no m’agraden gens les teves mofes”, deia entre llàgrimes.

L’ex de Miguel Bosé no entenia per què es posava així, ja que era un joc proposat pel programa: “Sou uns falsos. Quina poca vergonya, tots ho estem passant malament”, etzibava. I Yulen responia amb encara més mala llet: “Tu sí que no tens vergonya. Mai no robaria menjar a gent que ho està passant malament. T’estàs rient de nosaltres quan ho estem passant malament. Ves a cagar!”, deia visiblement molest.

Tot això feia intervenir al presentador, Jorge Javier Vázquez. Va demanar a Yulen que no reaccionés així, però també va recriminar a Nacho que hagués fet una festa: “S’ha de saber perdre i també guanyar”. Una escena que fa Nacho Palau protagonista per primera vegada d’un enfrontament a Supervivientes.