Jorge Javier revela què farà quan marxi de televisió

Jorge Javier Vázquez és un dels presentadors estrella de la televisió des de fa anys gràcies a la confiança que hi ha depositat Telecinco. El català gaudeix d’una expectació mediàtica espectacular, el que també té una part negativa. Aquest dilluns, el comunicador ha acudit a la presentació d’uns productes de dieta que promociona i ha concedit una entrevista a La Razón en la que confessa que necessita anar a teràpia cada setmana per gestionar aquesta fama: “Necessito anar a teràpia, és el que implica la meva feina. Vaig aprendre fa temps que necessitava anar-hi per no acabar embogint… Vaig començar a anar-hi quan tenia 30 anys per resoldre els problemes que arrossegava des de la infància per la meva condició sexual, per reconciliar-me amb ella. Ara la teràpia forma part de la meva rutina vital”.

Darrerament, alguns tertulians l’estan acusant de ser un “dictador” amb molt de poder a Sálvame i encara més mala llet. Què opina al respecte? “Em fa molta gràcia aquesta mena de llegenda que s’està creant sobre mi i que no faig res per desmentir. Jo, que sempre he estat el poruc del barri, resulta que ara sóc Al Capone televisiu. Em pixo. Deien que és perillós parlar de mi! És divertidíssim”. Marta Riesco, l’actual parella d’Antonio David Flores, ha arribat a acusar-lo de ser un maltractador: “Sóc una persona meravellosa”, ironitza el presentador.

Jorge Javier Vázquez, de vacances a la Costa Brava | Instagram

Jorge Javier té un pla B per quan el facin fora de televisió

Jorge Javier és conscient que el món de la televisió és una muntanya russa i que necessita tenir un pla B: “He pensat que començaria a viatjar molt. A la meva edat, estar preparat per si alguna cosa falla et dona molta seguretat. Estic convençut, per això, que continuarem amb el programa diari. Hi ha molta gent que ens ha enterrat i ho sento per ells, perquè aquí seguim i crec que seguirem molt més”.

Com dèiem, ha concedit aquestes declaracions en la presentació dels nous productes d’una marca diatètica. Jorge Javier s’ha aprimat més de 15 kg en els darrers anys i ara explica com ho ha aconseguit: “El meu propòsit per aquest any és conservar la seva línia mentre gaudeixo cuidant-me. Fa molts anys que segueixo aquesta dieta, encara que per mi és més un estil de vida saludable que una dieta. Abans em sobraven un munt de quilos, vaig començar amb ells i vaig quedar-me bé. Ara, el que estic fent, és afinar-me per estar millor que mai aquest estiu. Per compromís personal estic plantejant-me deixar de menjar carn, però no vull convertir-me en vegà”. Explica que té un entrenador personal amb qui entrena a casa cinc dies a la setmana.

El presentador parla de Supervivientes

En aquesta entrevista, Jorge Javier Vázquez també ha dit la seva sobre l’edició de Supervivientes que estan emetent: “La gent està responent molt bé i se li està exigint moltíssim als concursants. Es produiran situacions que enganxaran moltíssim. Vull tenir una conversa amb Charo Vega per posar-li les piles i també vull saber què li ha passat a Kiko Matamoros perquè crec que s’imaginava que el concurs era una altra cosa. Qui més m’ha sorprès és Anabel Pantoja, això sí. I sobre el presumpte veto a Olga Moreno… No sé si s’ha produït, la veritat”.

Nacho Palau, en la primera gala de Supervivientes | Telecinco

El que més ha sorprès? Les seves paraules sobre Paz Padilla, la presentadora que han acomiadat de Sálvame després de més d’una dècada: “La veritat és que no he tornat a parlar amb ella des que va deixar el programa. No tinc relació amb ella, així que no la trobo a faltar. Sé que s’ha comprat una caravana i que farà promoció de la botiga per tota Espanya… Quin horror. No m’agraden les caravanes ni els càmpings”.