El cosí de Felip VI plora a televisió per l’última ruptura sentimental

Més problemes per a Felip VI. El monarca espanyol és notícia -i víctima col·lateral- per culpa dels molts escàndols que protagonitzen els diversos membres de la seva família. Qui més maldecaps li dona és el seu pare, Joan Carles I, d’això no hi ha cap dubte. Ara bé, mai no s’havia parlat tant de la seva germana Cristina a les revistes del cor. No parlen d’una altra cosa des de la publicació d’unes fotografies del marit, d’Iñaki Urdangarin, de la mà d’una altra dona. Aquella bomba ha donat ales als periodistes per escriure pàgines i pàgines sobre una separació anunciada però que ha arribat amb sorpresa. Doncs bé, ara és el seu cosí Ignacio de Borbó qui el col·loca al centre de la diana.

Cal recordar que el cosí de Felip, que és model internacional amb una carrera molt exitosa a Corea, està participant en aquesta edició de Supervivientes. Va ser una sorpresa que acceptés la proposta de Telecinco, ja que en tot moment li van deixar clar que interessava per ser familiar directe del monarca. De moment no ha deixat anar molta informació sobre els Borbons, però sí que s’ha sincerat sobre la seva vida personal. De fet, el principal titular que ha deixat fins ara és que la xicota ha trencat amb ell poc abans de viatjar fins a Hondures per participar en el reality de la cadena.

El cosí de Felip VI es posa a plorar per la ruptura amb la xicota

El programa ha emès unes imatges molt impactants que el mostren plorant sense consol mentre explica com està vivint la ruptura. El primer que ha volgut deixar clar és que estava “molt enamorat” de la seva parella, amb qui feia un any que sortia. No s’esperava que el deixés i, encara menys, que fos una separació tan abrupta. El jove, que té 21 anys, reconeix que la noia el va deixar només sis dies abans de l’estrena del programa: “Això m’ha fet molt de mal, perquè aquest era el moment més important de la meva vida. Reconec que és cert que no travessàvem una època gaire bona… De fet, vaig estar a punt de tallar amb ella, però va posar-se a plorar mentre em deia que la nostra era la millor relació que havia tingut mai i que es veia amb mi d’aquí a cinc anys”. Finalment, però, la noia s’ho va repensar i el va acabar enviant a pastar fang poc abans que agafés l’avió cap a Hondures.

El cosí de Felip VI parla de la ruptura a Supervivientes | Telecinco

Durant la gala d’aquest dijous, van mostrar les imatges d’aquesta confessió a Ignacio. Ell va tornar a emocionar-se, ara en directe: “A Àsia només la tenia a ella, era a qui li podia explicar tot… Encara continuo enamorat d’ella”. Qui havia de dir que veuríem un familiar proper de Felip VI plorar a televisió en confessar una ruptura sentimental. Jorge Javier Vázquez va voler animar-lo amb un missatge que amagava una clatellada: “Imagina’t la resta de la teva vida amb la mateixa persona, quin avorriment… Aquestes són davallades normals, però t’ha fet un favor. Ara no hi ha res millor que estar en un lloc així i allunyat de tot”.

Supervivientes aconsegueix rècord d’audiència

La gala de Supervivientes va repartir-se la nit amb Polònia, que va guanyar per només un punt de diferència. El Polònia va reunir a 385.000 espectadors, el 17,6% del share, i va ser líder fins a poc abans de les onze de la nit. Tot just després, Supervivientes es va imposar a l’APM? (13,7%) amb un 16,5%. A Espanya, en canvi, Supervivientes va ser el líder indiscutible de la nit amb un espectacular 19,9% de la quota de pantalla.