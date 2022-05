Sofia de Grècia, allunyada de la família: on és i per què no veu els nets?

Sofia de Grècia s’ha allunyat de la resta de la família recentment. La dona de Joan Carles I pràcticament no veu les filles i tampoc els nets, una separació que sorprèn perquè fins i tot ha deixat sola Cristina de Borbó en el seu pitjor moment. Poc després arribava la foto familiar de l’emèrit amb les infantes espanyoles, la que semblava que havia patit una mica de Photoshop. Ara es posicionen a favor d’ell? Pilar Eyre reflexiona sobre el tema en la seva columna de Lecturas, en la que parla sobre aquesta actitud estranya de la matriarca.

“Sofia, que no dubta en assistir al més mínim esdeveniment relacionat amb la família grega o els cosins alemanys; ella que viatja per tota Espanya i va de compres a Londres, qui està en perfecta forma física… No pot agafar un avió, un tren o un cotxe per veure la filla o els nets? No pot anar a Anglaterra per veure el Miguel, a Ginebra per veure la Irene o a Barcelona per veure la brillant carrera que està fent al Barça d’handbol?”, reflexiona la columnista. Han quedat molt lluny les vacances estiuenques que gaudia en companyia de tots els nets. El pitjor de tot? Que totes les fonts la situen a Madrid, no és que hagi marxat fora i li sigui més complicat quedar amb ells.

La darrera foto de Sofia amb tots els nets | Europa Press

Sofia desapareix de la vida dels nets

La periodista creu que els fills de Cristina i Iñaki haurien agraït tenir-la més a prop en aquests moments, per la qual cosa és estrany que Sofia hagi desaparegut. De fet, Sofia tindria fàcil quedar amb el net gran, amb el Miguel, perquè tots dos viuen a Madrid: “Ni tan sols tenim fotos de Juan i Sofia més enllà d’una sortida improvisada a un concert en el Teatre Reial fa tres anys. Va ser tan improvisada que el noi va haver de demanar una americana que no era de la seva talla per lluir bé al costat de la seva àvia. I després, res més. Silenci“.

Aquesta Setmana Santa, l’emèrita ha estat a Mallorca amb l’única companyia de la seva germana. Tenint en compte que s’allotja en un palau de 900 metres, podria haver convidat algun membre de la família més propera. D’acord que els nets van estar a Abu Dhabi amb l’avi, però aquell va ser un viatge de només tres dies.

Hem de pensar que, a més a més, Sofia tampoc no veu habitualment Elionor i Sofia. Algunes informacions asseguraven fa uns mesos que Felip les força a anar a visitar l’àvia un cop per setmana, però ara que Elionor viu fora d’Espanya és probable que la petita hagi deixat de fer-ho. Sofia s’ha allunyat dels nets i dels fills, el que sobta perquè sempre havia estat ella la més familiar.

Sofia, amb les netes en una de les últimes fotos amb les netes | Europa Pres

Deu haver-hi algun motiu ocult, alguna discussió segurament. El que queda clar és que passa alguna cosa entre Sofia i les seves filles i, més especialment, amb Cristina: “Sofia ha suportat un matrimoni ple d’infidelitats i menyspreus per part d’un home que mai no l’ha estimat ni respectat. I ara, sorprenentment, s’ha desmarcat de la seva filla Cristina quan ella és una dona necessitada d’estima, sola i humiliada pel marit. És com si no fos amb ella el patiment de la filla”, assegura.

Venen un lot de productes de la boda de Sofia i Joan Carles

Precisament aquesta setmana s’ha filtrat una publicació de Wallapop molt curiosa. Una dona hi ha posat un anunci per intentar vendre un lot amb objectes de la boda reial entre Joan Carles I i Sofia. Es tracta d’una de les invitacions a la cerimònia, un àlbum de fotos dels nuvis i un dels seients que van fer servir els convidats. Tot es pot comprar per 400€, una ganga tenint en compte el valor històric que podria adquirir d’aquí a uns anys ja que daten del 1962.

Venen regals de boda de Joan Carles i Sofia | Wallapop

Sofia es troba al centre de la diana mediàtica, ja que les revistes del cor volen saber què li passa i per què ha deixat de banda les dues filles i també els nets. Tot podria ser que quedessin en secret, però Pilar Eyre no ho creu perquè sempre ajuda mostrar que són una família unida.