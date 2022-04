Letícia i Felip, a dieta: parla el propietari del seu restaurant preferit

Letícia sempre ha estat obsessionada en cuidar l’alimentació de les filles, Elionor i Sofia, a les que té prohibit menjar greixos, fregits o brioixeria industrial. Molts es preguntaven si manté aquesta rectitud amb el seu marit, Felip VI, que en la seva època d’universitari acudia a una cadena de fast food rere una altra. Doncs bé, un programa de Telecinco té la resposta. Socialité s’ha posat en contacte aquest cap de setmana amb el propietari del Kebab Yunie, el George, un dels millors restaurants libanesos de Madrid. L’home presumeix de ser el creador d’un dels pocs kebabs de bona qualitat que es poden comprar a la capital catalana, un plat típic que fa amb ingredients naturals.

El que acaba de filtrar-se és que han deixat de banda aquest vici, un plat turc que Felip VI adoraria quan era jove. Així ho ha assegurat el propietari del restaurant, qui reconeix que el veien per allà moltes vegades quan estudiava a la Universitat. Més endavant, eren els guardaespatlles els qui acudien al restaurant a fer encàrrecs per emportar: “Venien i s’emportaven set o vuit kebabs”. A més a més, també era aquest el seu proveïdor oficial per als dinars durant les recepcions de delegacions àrabs.

Felip i Letícia abandonen el restaurant turc preferit

Ara ja no hi van, el que té desesperat al propietari: “Van deixar de trucar… crec que va coincidir amb el tema de l’emèrit”, diu el cuiner del restaurant madrileny. Des de la Casa Reial, com és d’esperar, no els han explicat quina és la causa principal. Per què han deixat de menjar d’allà? Un dels motius que deixa caure el programa de televisió és que Letícia podria haver imposat la seva negativa a què compressin. Ella està en contra d’aquest tipus de menjar, ja que engreixa i no és gaire sa precisament.

Descubrimos la debilidad de la Casa Real por la comida libanesa: quedamos con George, el cocinero que prepara kebabs para la familia real 😱 #Socialité556



📺https://t.co/mC1sx0ePr8 pic.twitter.com/tFZzrhfG6l — SOCIALITÉ (@socialitet5) April 24, 2022

Als teleespectadors els ha fet molta gràcia imaginar-se’ls menjant kebab amb les mans brutes, un plat que haurien deixat de menjar per culpa de la vida healthy de la monarca espanyola. Caldrà veure si les filles mantenen aquest tipus d’alimentació saludable quan comencin a viure soles.