Sofia deixa sola Cristina en el seu pitjor moment: “Crisi insalvable”

La Casa Reial travessa el seu pitjor moment. El divorci de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin ocupa les portades de les revistes del cor des que es publiquessin les fotos de l’exduc de Palma de la mà d’una altra dona. A més a més, encara es fan mofes del Photoshop que van fer servir en la foto de la visita de les infantes espanyoles i els fills a Abu Dhabi durant la Setmana Santa. Per si tot això fos poc, ara es filtra que Cristina i la seva mare, Sofia de Grècia, pràcticament no es parlen.

Què ha passat? Sempre havien estat ungla i carn, fins al punt que Sofia era dels pocs membres de la família que van mantenir-se al seu costat durant l’esclat del cas Nóos i l’empresonament del seu marit. Avui, Pilar Eyre revela en exclusiva a Lecturas que hi ha problemes entre elles: “Passa alguna cosa greu entre Sofia i Cristina, la relació està en crisi“.

Sofia deixa sola Cristina de Borbó en el seu pitjor moment

Cristina sempre ha estat més unida a Joan Carles de Borbó, això és cert. Ara bé, en aquests moments hauria de tenir el suport de la mare. Ella més que ningú sap com es viu una infidelitat del marit. Com és que no li està fent costat? Segons la periodista catalana, s’ha establert una escletxa amb la filla que ara mateix sembla “insalvable”.

Pilar Eyre és conscient que potser demà mateix la Casa Reial publica una fotografia de mare i filla per callar aquests rumors de mala relació. Ella ja s’avança: “Ara potser venen els missatgers sinistres a dir que hi ha hagut trobades, trucades, visites en secret a La Zarzuela… No em val res d’això! Ho vull veure amb els meus propis ulls per creure-m’ho”, etziba.

Sorprèn que la grega s’hagi allunyat de la filla precisament en aquest moment tan delicat: “Sofia ha suportat un matrimoni ple d’infidelitats i humiliacions per part d’un home que mai no l’ha estimat ni respectat. I ara decideix desmarcar-se sorprenentment de la filla? Una dona necessitada d’estima, sola i humiliada pel marit? Sembla que la situació no tingués res a veure amb ella, quan estem parlant del patiment de la seva filla. Sofia, la reina professional per excel·lència, coneix el valor d’una imatge”.

Sofia de Grècia reacciona a la separació de Cristina de Borbó | Europa Press

HBO prepara una sèrie sobre Iñaki Urdangarin i Joan Carles

Amb la mare i la filla enfrontades, ara se’ls hi suma un altre problema. Vanitatis ha tret a la llum que HBO està preparant una sèrie que analitzi la relació entre Joan Carles de Borbó i Iñaki Urdangarin. Haurien començat el rodatge i les entrevistes per documentar-se fa unes setmanes, però fins ara no els haurien descobert: “Havien aconseguit mantenir el secret tot i moure’s per la geografia espanyola sense parar mentre busquen testimonis”.

Diverses fonts els asseguren que no volen que hi hagi filtracions per evitar que la Casa Reial pugui entremetre’s abans de la seva estrena. Tots dos seran els protagonistes d’un projecte que pot tenir molta repercussió, ja que volen posar èmfasi en la seva relació fora de l’àmbit oficial. És per això que haurien entrevistat molta gent propera a tots dos, ja que volen indagar. Fins i tot haurien demanat alguns correus electrònics de caràcter personal.

HBO prepara una sèrie sobre Joan Carles i Iñaki Urdangarin | Europa Press

En posar-se en contacte amb la plataforma digital, els diuen que no tenen absolutament res a comentar al respecte. És d’esperar que no vulguin mullar-se i encara menys cridar l’atenció, ja que necessitarien que no se’n parlés gaire per no fer enrere els pocs testimonis que estaran disposats a parlar sobre un tema tan delicat. Sembla inevitable que parlin del cas de corrupció que va portar a presó a Iñaki, un escàndol en el que molts van donar per fet que ell havia pagat les conseqüències d’alguna trama encara més gran.