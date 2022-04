Bomba a ‘Supervivientes’: el cosí de Felip VI serà concursant

Telecinco ho té tot preparat per a una nova edició de Supervivientes. El reality preferit dels teleespectadors de la cadena s’estrenarà en les pròximes setmanes, per la qual cosa ja han començat a confirmar els noms dels concursants que viatjaran fins a Hondures. Les novetats més recents? Dues sorpreses: el fitxatge d’Anabel Pantoja, que tornarà a l’illa, i el d’Ignacio de Borbó, un cosí llunyà de Felip VI.

1. Anabel Pantoja, col·laboradora de Sálvame i neboda d’Isabel Pantoja. La tertuliana de televisió s’arriscarà a participar en aquesta edició, a la que arriba amb moltes ganes de demostrar que és una dona forta i que pot guanyar aquesta experiència. Aquest no és el millor moment per a ella, que té els dos pares malalts i acaba de divorciar-se del marit. L’última vegada que va participar en aquest reality, de fet, va ser per anar a donar suport a qui ara és el seu ex.

2. Ignacio de Borbó, cosí llunyà de Felip VI. Segurament es tracta del famós més desconegut d’aquesta edició. Aquesta serà la seva primera experiència televisiva, en la que presumirà de feina en el món de la moda. El jove és model d’una agència bastant prestigiosa, el que l’ha ajudat a treballar amb marques molt famoses. És conegut, especialment, en el món de la moda xinès i coreà.

3. Nacho Palau, escultor i exmarit de Miguel Bosé. Després de 26 anys junts, van decidir fer vides separades i això va canviar radicalment la rutina dels quatre fills que tenen en comú. Actualment es troben enmig d’una batalla judicial per la custòdia dels nens, el que ha donat ales a Nacho per criticar el cantant públicament. Mai no ha acudit a televisió, així que espera agradar l’audiència amb el seu pas per Hondures.

4. Kiko Matamoros, col·laborador de Sálvame. Després de setmanes de rumors, el tertulià confirma que participarà a Supervivientes. La negociació amb el programa no hauria estat fàcil, ja que ell exigia que vetessin la seva exdona si volien que realment fos concursants. Finalment van concedir-li aquest desig i el veurem passar gana a l’illa.

Kiko Matamoros se convierte en concursante oficial de #Supervivientes2022 💥🌴 https://t.co/iZlSqVLTaR — Supervivientes (@Supervivientes) April 1, 2022

5. Ainhoa Cantalapiedra, cantant i guanyadora d’Operación Triunfo 2. L’artista ha continuat lligada al món de la música des que guanyés el concurs musical, però no ha tingut tanta repercussió. Amb aquesta experiència a Telecinco confia que el seu nom torni a guanyar rellevància mediàtica i, així, poder vendre més discos.

6. Marta Peñate, exconcursant de La isla de las tentaciones. La canària va ser una de les participants més escandaloses del reality, en el que va trencar amb l’ex de males maneres. Després ha provat sort en tres programes més, però en cap ha aconseguit arribar a la final. Aquesta podria ser una bona oportunitat per fer-ho o bé per demostrar que té moltes més qualitats a mostrar.