Enrique del Pozo planta el seu xicot quan més el necessita￼

Nova polèmica a ‘Supervivientes 2022’. Rubén Sánchez Montesinos va perdre la paciència aquesta setmana i va dificultar la seva feina a l’equip de càmeres del programa, arribant a tapar la càmera amb la mà i fins i tot cobrint-la amb les seves peces de roba per evitar que el gravessin. Tot i així, el seu xicot, Enrique del Pozo, ha continuat defensant-lo i lloant les seves virtuts en les seves històries d’Instagram, on ha compartit un parell de publicacions en les quals s’enalteix al culturista i el seu paper en el concurs.

Però, en canvi, Enrique no ha volgut anar al plató a la tercera gala de ‘Supervivientes 2022’ per a exercir com a defensor de la seva parella, i també ha rebutjat l’oferta del programa per a entrar uns minuts a través del programa Skype. Però l’artista ha continuat actiu en el seu compte d’Instagram, on ha seguit mostrant el seu suport al culturista malgrat la rebel·lió que ha protagonitzat contra l’equip de ‘Supervivientes’, que ja li ha valgut una reprimenda de Jorge Javier Vázquez.

Rubén Sánchez, el concursant més polèmic de ‘Supervivientes’ – Telecinco

“El que veig en Rubén és que se sent sol, abandonat, inofensiu, famolenc… Li desitjo molta força, no és fàcil ser allà sol, sense poder parlar amb els seus companys… Que veu que tenen millors condicions! La fam, solitud, pitjors condicions… I com a paràsit! Suport i empatia amb Rubén Sánchez Montesinos”, resa el post d’un fan del concursant que Enrique del Pozo ha compartit en les seves històries per a deixar clara la seva postura públicament tot i no ser al plató.

“Un cor d’or“

Enrique del Pozo també ha compartit una publicació d’un amic seu en la qual s’enalteix el seu paper com a defensor de Rubén: “Actualment no agrada allò que és políticament incorrecte. Les persones que van de cares, amb el cor. Persones nobles com tu que dius el que penses i, el més important, penses el que dius”. A més, l’artista li ha dedicat paraules d’amor al seu xicot i ha comentat que té “un cor d’or” i que pensa que això és “el més important a la vida”.