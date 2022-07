Surt a la llum el que farà Paulina Rubio amb les cendres de la seva mare

Paulina Rubio està travessant un moment molt complicat de la seva vida, la pèrdua de la seva mare, a la que ella anomena “el meu àngel”. La mare de la cantant, Susana Dosamantes, va morir fa pocs dies víctima d’un càncer de pàncrees molt agressiu que no ha pogut superar. Als 74 anys, Dosamantes ha mort a Miami, però abans de traspassar va deixar molt clar què volia que fes la filla amb les seves cendres.

Per ara, les cendres de la mare de Paulina Rubio estan a casa seva, a Miami, però ha sortit a la llum que ja estan fent els tràmits perquè puguin portar-les a Ciudad de México, la ciutat natal de la seva mare. Estan tenint alguns problemes perquè els documents han patit retards per un festiu a la capital mexicana, segons assegura el diari mexicà ‘Milenio’. Paulina Rubio espera que es puguin resoldre ràpid per poder complir la promesa que li va fer a la seva mare abans de morir.

La mare de Paulina Rubio tenia molt clar que volia que, un cop traspassés, les seves restes es portessin a Mèxic. Ho va dir ja a l’abril, quan se li va diagnosticar el càncer de pàncrees que finalment no ha pogut superar. Des de llavors va rebre molt suport d’amics, coneguts i de persones anònimes seguidores de l’actriu o de Paulina Rubio. Ara aquestes mostres d’estima s’han dirigit cap a la cantant, que està passant una de les pitjors èpoques de la seva vida.

El trist missatge de Paulina Rubio per acomiadar-se de la mare

Paulina Rubio està destrossada, com s’ha fet evident al funeral on ella i la família s’han acomiadat definitivament de la mare. En aquest sentit, Paulina Rubio ha demanat intimitat per poder viure aquest moment de dol únicament amb la seva família, tot i que ha agraït les mostres de suport en aquest moment tan dur.

“Amb el cor a la mà i profund dolor us vull comunicar que la meva mare, la bella Susana Dosamantes, ha començat avui un nou cicle en total pau i envoltada de la família”, va dir en un colpidor missatge per confirmar la mort de la mare. En aquesta carta assegurava que la mare era el seu “exemple de vida”, una “dona de llum, forta” que a partir d’ara “s’incorpora a la vida eterna”.