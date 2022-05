Declaracions bomba de Colate sobre el tempestuós divorci de Paulina Rubio

Nicolás Vallejo-Nágera, conegut popularment com a Colate, és un dels empresaris espanyols amb més presència en les revistes del cor des que comencés a sortir amb Paulina Rubio. Ell és el pare del seu fill, a qui van tenir després de set anys de relació que va acabar amb un divorci molt tempestuós. La batalla judicial ha estat molt crua i, encara a dia d’avui, no se suporten. Ara parla sobre tots els problemes que els han enfrontat a Colate, por Nicolás. La historia que nunca creí que contaría, un llibre en el que fa un repàs sobre les principals polèmiques de la seva vida. El millor de tot? Que s’ha sincerat d’una manera tan brutal que permet que surtin a la llum alguns dels seus secrets més controvertits.

Sobre la seva infància, destaca la complicada relació que tenia amb el pare. Van estar molt de temps sense parlar-se, fins al punt de no convidar-lo a la boda amb l’exitosa cantant mexicana: “Jo tenia clar que no volia que la seva dona vingués, ja que no volia compartir aquest dia amb ella perquè em va fer molt de mal. Sé que vaig fer tot el possible per intentar arreglar les coses i reconec que em fa pena que no hàgem tingut millor relació”.

Colate té clar que Paulina Rubio és la persona que més ha marcat la seva vida… en el bon i en el mal sentit. No ha volgut criticar-la tota l’estona, ja que no nega que van viure moments molt bons. Els més abundants i habituals, sobretot en els darrers anys, van ser els enfrontaments. De fet, només començar la defineix com una persona plena d’arestes que li ha fet la vida impossible en un divorci interminable. La declaració més curiosa? Quan diu que sempre l’han atret “les persones amb problemes”, tot referint-se a aquesta vena més controvertida de la seva ex. Sobre la separació, es limita a dir que va ser l’època més difícil de la seva vida.

Portada del llibre de Colate | Instagram

El gran problema, segons Nicolás, és que el judici no va ser just perquè ell no podia permetre’s un advocat tan bo com el d’ella. Després de deu anys de batalla judicial, finalment van posar-se d’acord pel que fa a la custòdia del fill i els temes econòmics. I com va quedar la cosa? “Em va oferir un terç dels meus diners, uns 600.000 €, i vaig acceptar perquè l’única cosa que volia era tancar aquest episodi i continuar amb la meva vida. Estava esgotat de tot el procés i no podia més. Els advocats van redactar un contracte i va començar a pagar-me a terminis, com si fos una mena de pensió compensatòria”.

El pitjor de tot plegat va ser que ella no posava les coses fàcils i no motivava les visites del pare al fill: “Si jo no vaig tornar a Espanya va ser perquè no volia renunciar a la meva paternitat”, diu fent referència a què ella vivia a Miami i no deixava que Colate viatgés a Espanya amb el fill.

Colate reconeix que ha tingut problemes de drogues

Per una altra banda, l’empresari reconeix amb sinceritat que ha tingut molts problemes de drogues: “He provat de tot… He pres drogues de disseny i tot el que hi havia en aquell moment. No ho nego, però sempre ho he fet amb control. Mai no m’he sotmès a elles i em sento orgullós sobre això. Després del divorci estava tan desesperat que vaig començar a prendre l’ayahuasca a la desesperada, ja que volia trobar una solució a la vida. El problema és que em feia por perquè la meva vida estava en caiguda lliure. Vaig tocar fons i després vaig començar a recuperar-me”.