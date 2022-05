Shakira haurà d’anar a judici per frau fiscal

Males notícies per a Shakira. Finalment, la cantant colombiana haurà d’anar a judici per haver defraudat, presumptament, a Agència Tributària 14,5 milions d’euros entre els anys 2012 i 2014. L’Audiència de Barcelona avala la decisió del jutge instructor d’Esplugues, qui donava per finalitzada la investigació i concloïa que hi havia “prou indicis” per continuar el procés judicial per la comissió de delictes contra Hisenda. El tribunal, doncs, desestima el recurs que havia presentat la defensa de l’artista. A partir d’ara, la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat hauran de presentar els seus escrits d’acusació, mentre que l’advocat de la dona de Gerard Piqué haurà d’intentar demostrar i convèncer el jutge per aconseguir una absolució que no té molt bona pint de moment.

Diverses fonts asseguren que és probable que les dues parts arribin a un acord econòmic poc abans de la celebració del judici per evitar, precisament, que arribi a fer-se una vista que faria encara més mal a la imatge pública de l’artista. Ara bé, el que queda clar és que parlem d’un presumpte frau molt important, el que l’obligarà a fer front a una multa que podria ser milionària per intentar compensar tots els diners que hauria deixat de declarar llavors.

Shakira, als jutjats | Europa Press

Shakira haurà d’intentar demostrar la seva innocència durant el judici

L’objectiu és que regularitzi la seva situació davant de l’Agència Tributària, encara que l’equip d’advocats de Shakira continua mantenint la seva innocència. De fet, no troben sentit a què no s’hagi estimat el recurs que van interposar perquè destaquen que l’actitud i la conducta de la cantant colombiana sempre ha estat bona i ha pagat tots els impostos que li han demanat.

Quina és la base del problema de tot plegat? Que la Fiscalia creu que Shakira vivia a Espanya entre el 2012 i el 2014, mentre que ella assegura que en aquella època vivia més temps fora que aquí. En cas de demostrar-se que realment hauria d’haver pagat aquí els impostos, parlem d’un deute amb la Hisenda Pública molt i molt important. La llei diu que necessites residir 183 dies en un país concret per poder dir que aquella és la teva residència habitual. El debat és veure si, realment, ella era coneixedora que estava estafant en dir que per llavors encara no era ciutadana espanyola. Perquè, és clar, en aquella època tots els ingressos els va dur a paradisos fiscals i això pot comportar-li ara molts problemes. De fet, una de les penes possibles és que hagi d’enfrontar-se a pena de presó.

L’última aparició de Shakira, a la catifa vermella de Cannes

La cantant colombiana ha estat notícia aquesta setmana per dos temes totalment diferents que no tenen res a veure amb aquesta acusació. Shakira apareixia en un programa de la televisió nord-americana, en la que parlava meravelles dels seus fills davant d’un presentador que li demanava que l’ensenyés els passos de l’última coreografia que ha creat. El més sorprenent? Que assegura que la idea va néixer gràcies a l’originalitat d’un dels fills, precisament, que li donava la idea d’incorporar un pas de robot que ha acabat viralitzant la cançó. Per una altra banda, també va reconèixer que és una mare entregada que la fa grossa en els tornejos dels fills, fins al punt que han arribat a expulsar-la d’algun.

Bany de masses de Shakira a Cannes | Instagram

I, aquesta nit, reapareixia públicament a la catifa vermella de Cannes amb un vestit que la feia semblar una autèntica estrella de Hollywood: vestit negre, guants i diamants al coll. Contenta en un bany de masses que demostra que no s’esperava la mala notícia que ha rebut aquest migdia.