Shakira, amonestada en un torneig dels fills: “Gairebé em fan fora”

Shakira torna a estar d’actualitat gràcies a Te felicito, l’èxit que acaba d’estrenar de la mà de Rauw Alejandro. La cantant colombiana ha tornat a viralitzar la coreografia d’un dels seus temes, la que ja es veu en moltíssims vídeos de TikTok. Qui també ha volgut imitar-la ha estat Jimmy Fallon, un dels presentadors més famosos de tots els Estats Units. Precisament en el seu programa de la NBC, The Tonight Show, ha rebut la visita de Shakira aquest dilluns. L’objectiu era promocionar la cançó i, sobretot, el seu fitxatge com a membre del jurat de Dancing with myself, el talent show que demana als participants que ballin coreografies virals.

Jimmy & @shakira face off in the Watch It Once TikTok Challenge. #FallonTonight pic.twitter.com/qBfMCiFSHl — The Tonight Show (@FallonTonight) May 17, 2022

Shakira presumeix dels fills a la televisió nord-americana

Poc després, el presentador l’entrevistava per conèixer-la una mica més. La gran sorpresa? Que els seu fills acabaven sent els protagonistes de les seves declaracions. Recordem que l’artista és mare de Milan i Sasha, els dos nens que té amb Gerard Piqué. Només començar la conversa, Shakira reconeixia que no treu cançons molt sovint perquè la seva prioritat és tenir temps per poder dedicar-lo als fills. Ara bé, quan se centra en la música ho fa bé: “He estat tres mesos preparant el videoclip de Te felicito, el que va néixer gràcies als petits”, deia tot sorprenent el presentador.

I és que dues de les idees principals del vídeo van sorgir de la creativitat dels fills de Shakira: “No sabia què crear per a aquesta cançó, així que vaig demanar-los que escoltessin el tema amb els ulls tancats i que em diguessin com s’havien imaginat el ball. El petit, el Sasha, em va dir que creia que quedaria molt bé un ball d’estil robot. El Milan, per la seva banda, em va recomanar que fes allò del foc verd. Em va encantar i li vaig traslladar les dues idees al director del videoclip, que va incorporar-les perquè era genial”.

Tots dos tenen coneixements de música, el que fa molta il·lusió a la cantant: “Vull que facin allò que realment els motivi, però m’agradaria que tinguessin la música en la seva vida perquè és una bona companyia i un bon refugi. Estan aprenent a tocar el piano i també toquen els tambors”.

Shakira, massa intensa i cridanera en les competicions dels fills

Shakira ha publicat un parell de vídeos recentment en els que se la veu totalment fora de si durant les competicions esportives dels fills. Natural i orgullosa, crida sense control per aplaudir els triomfs dels seus dos fills en els tornejos de taekwondo i dojo. El presentador li ha mostrat un d’aquests vídeos i ella ha reconegut que els nens passen molta vergonya per culpa seva: “Sí, sóc d’aquestes mares que criden en els partits dels fills. Passen vergonya, però és que sempre que tenen torneig hi vaig i no puc evitar cridar com una boja. En l’última competició a la que vaig anar-hi, de fet, em van cridar l’atenció dues vegades perquè els hi estava dient que donessin un cop de peu al cap de l’altre. Gairebé em fan fora del gimnàs!“, ha explicat sense poder parar de riure.

Una mare molt entregada i amb massa energia que no dubta en aplaudir els fills sempre que té l’ocasió. Està orgullosa d’ells i dels seus triomfs, el que fa molta gràcia i genera molta tendresa entre els seus seguidors. Ha deixat clar que continuarà anant a animar-los sempre que pugui, una afició que li encanta i que intenta fer amb assiduïtat perquè vol estar present en la vida dels petits. Queda clar que Sasha i Milan Piqué tenen la mare a sobre, el que demostra que són una família unida.