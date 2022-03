Shakira escriu una carta d’amor a Gerard Piqué que enamora els fans

Shakira i Gerard Piqué van sorprendre el món en anunciar que havien trencat amb les seves respectives parelles per engegar una relació. Van conèixer-ser durant el Mundial de Sud-àfrica en la gravació d’una cançó que els uniria per sempre. Avui dia formen un dels matrimonis més estables del star-system català, així com també un dels més romàntics. En un principi molts van dubtar de la durabilitat d’aquesta unió, però el temps els ha fet adonar-se que el seu amor era més potent com semblava. Pares de dos fills i sense vergonya a l’hora de fer-se dedicatòries romàntiques públicament, ara ha estat l’exitosa cantant colombiana qui li ha escrit una carta d’amor que no ha dubtat en publicar a Instagram.

L’excusa era el darrer triomf del futbolista català amb la samarreta blaugrana, haver arribat a 600 partits. L’artista, molt orgullosa, ha volgut felicitar-lo públicament en una carta que ha encantat als seguidors de la parella: “600 partits! No crec que hagi realitzat mai 600 concerts. Els teus triomfs no tenen cap precedent. La història és un present continu i tu estàs aquí per continuar forjant la teva, la del teu club, la nostra i la de generacions futures. Estàs fet d’un material que només Déu coneix i per a mi ets el millor exemple de lluita, perseverança i sinceritat per als nostres fills”.

No contenta amb això, continuava en la declaració d’amor: “En aquests anys amb tu m’he adonat que vas venir al món per canviar els paradigmes. Et queda molt per donar-nos! En el futbol i en tants altres aspectes de la teva extraordinària vida perquè no hi ha ni hi haurà un altre Gerard Piqué, un ésser humà extraordinari“.

Shakira felicita Gerard Piqué pels 600 partits amb el Barça | Instagram

Com era d’esperar, aquesta declaració d’amor ha enamorat als fans de la cantant i també als de la parella. Els encanta veure’ls tan enamorats i tan bé junts, el que no sempre és fàcil quan tots dos són famosos i amb unes carreres tan exitoses. En el seu cas no hi ha cap mena de rivalitat, només orgull cap a la feina de l’altre i molt d’amor.