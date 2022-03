Shakira reconeix dos motius habituals de baralla amb Gerard Piqué

Shakira i Gerard Piqué formen una de les parelles més consolidades del star-system català. Junts acumulen milions de seguidors, els que aplaudeixen totes les mostres d’estima que es dediquen públicament. Avui són notícia per l’entrevista que ha concedit l’exitosa cantant colombiana al podcast Planet Weirdo de Holly H., en la que ha parlat de la seva relació amb una sinceritat inusual. La seva història d’amor és coneguda per tots, des del primer moment en el que es va veure durant el mundial de Sud-àfrica el 2010, quan tots dos tenien parella. Poc després decidien apostar pel seu amor i encara continuen junts, amb dos fills en comú. Si bé alguns creien que no durarien gaire temps, tenint en compte que ambdós viatgen molt i són molt famosos, han demostrat que s’estimen i que formen un bon tàndem. No tot és de color de rosa, per això, el que Shakira ha reconegut en la seva última entrevista.

“El meu pobre marit, el meu xicot, el meu pare… com vulguis anomenar-lo. Ell ha d’esperar-me tant de temps que està cansat d’esperar. L’hora colombiana no és la mateixa que la catalana o l’espanyola. La seva ment està estructurada així i la meva… Però m’he tornat molt més puntual des que el conec. Les vegades en les que realment ens barallem és perquè jo arribo tard i ell m’espera despert. Sempre estic treballant, no importa si he de fer-ho un dissabte o un diumenge. Sempre perdo la noció del temps completament”, reconeix. Una impuntualitat que seria causa de discussió amb molta freqüència.

Shakira i Gerard Piqué celebraven, així, el dia de Sant Valentí | Instagram

Shakira i Piqué estan junts des de fa més d’onze anys, però no estan casats. Sembla que aquesta no és una prioritat per a la parella, encara que sí que dona peu a confusions: “És difícil deixar de ser la productora per estar com a mare o com a parella. És llavors quan resulta útil tenir una parella que sigui completament oposada en aquest sentit. La seva ment mai no s’atura, mentre que jo somio amb els meus fills. Em preocupo constantment per ells i torturo al meu pobre marit. Bé, en realitat no és el meu… No sé com dir-li. El meu company no, és el meu baby daddy. El torturo per tots els problemes que hi veig en els meus fills”. Una entrevista personal que permet imaginar una mica millor com és la seva convivència.