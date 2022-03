Shakira, contra la norma de Gerard Piqué: “No em deixa dir aquestes coses”

Shakira i Gerard Piqué formen una de les parelles més exitoses i estimades. Junts des de fa més de deu anys, han format una família i no dubten en dedicar-se missatges romàntics a la xarxa sempre que poden. La cantant colombiana és qui ho fa més sovint, el que acaba de reconèixer que fa una mica de vergonya a la seva parella. El futbolista del Barça torna a ser protagonista de l’última publicació de l’artista, que ha volgut aplaudir la seva feina durant el partit del Madrid-Barça d’aquest diumenge.

La victòria blaugrana ha estat molt contundent, el que ha donat ales a Shakira per saltar-se la norma del defensa: “Gerard no em deixa dir aquestes coses públicament, però només amb el seu heroisme pot jugar així tot passant per sobre de qualsevol lesió o dolor i donar sempre el millor. No és perquè sigui el meu marit, però és el millor central del món mundial. He dit!”, escriu en un missatge que acompanya d’una fotografia seva en la que apareix guapíssima i fent el gest del número quatre amb els dits, en referència als quatre gols del Barça.

Shakira no fa cas a la recomanació de Gerard Piqué | Instagram

La parella es dedica publicacions tendres de tant en tant, sí, però realment sempre han estat molt gelosos de la seva intimitat. Fa pocs dies, també era ella qui aplaudia una fita del seu marit: “600 partits! No crec que jo hagi realitzat mai 600 concerts. Els teus èxits no tenen cap precedent. Estàs fet d’un material que només Déu coneix i per mi ets el millor exemple de lluita, perseverança i sinceritat per als nostres fills. En aquests anys amb tu m’he adonat que vas venir al món a canviar paradigmes“, li deia públicament en un post que va enamorar els fans de la parella.

Ha fet gràcia que Shakira reconegui ara que a Gerard Piqué li fa cosa que el feliciti així en públic, sobretot quan és per un èxit esportiu. Tímid i gelós de la seva vida privada, queda clar que la cantant té caràcter i no permetrà que la vergonya de la seva parella li impedeixi alabar-ho davant dels milions de persones que la segueixen a Instagram.