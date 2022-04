Gerard Piqué tira floretes a Shakira en la seva entrevista més personal

Gerard Piqué sempre acaba deixant anar titulars escandalosos quan concedeix una entrevista. Aquest dijous ha aparegut en el canal de Youtube de Jordi Wild, amb qui ha xerrat sobre futbol durant més de dues hores. Ara bé, també ha aprofitat aquesta llarga conversa per sincerar-se sobre temes tan variats com els problemes de la fama, les xarxes socials, la seva relació amb Shakira i la bufetada de Will Smith als Oscars.

Juntament amb Shakira, formen una de les parelles més estimades dels últims anys. Sempre que poden es dediquen missatges tendres públicament, el que el català ha tornat a fer. En aquesta ocasió, ha volgut aplaudir la vida professional de la cantant: “Ens hem complementat molt bé des del principi. Shakira és una crac en el que fa amb la carrera que ha tingut durant tants i tants anys i mantenir-se allà a dalt… anar passant de generació en generació crec que és una cosa única. A més a més, que ara el reggaeton està molt estès als Estats Units, però ella quan va començar semblava impossible que els ritmes llatins triomfessin tant i més ella que venia de Colòmbia. Ella va trencar les barreres i des de ben jove es va convertir en una estrella mundial. Sempre ens hem entès molt bé i hem tingut un balanç molt bo en la nostra relació. Tenim dos fills que són l’hòstia i això només m’ha aportat coses positives”.

El defensa del Barça és famós des dels 20 anys, un futbolista d’èxit que no recorda com era l’anonimat: “La fama forma part de la meva vida des de fa molt de temps i acabes acostumant-hi. A vegades m’intentaria tornar a ser anònim? Doncs sí, per poder deixar les ulleres de sol i abandonar els meus Intents de passar desapercebut. Mantenir les amistats de tota la vida ha estat important per mi, també. A més a més que, avui dia, un dels principals problemes és l’extremisme present en les xarxes socials. És un sense sentit, perquè la vida podria ser molt més fàcil si tots parléssim des de l’educació i respectéssim l’opinió dels altres”.

Els paparazzi saben on viu i és per això que, durant molt de temps, van estar instal·lats en un dels carrers contigus a la casa. Gerard Piqué, fart d’aquesta intromissió, assegura que va prendre una decisió que va suposar un abans i un després en aquesta persecució: “Els fotògrafs no m’esperen allà des de fa uns quatre anys, des del moment en el que vaig llançar ous al seu cotxe. Mai no han tornat a apropar-se. A vegades has de fer-te respecte per aconseguir una mica d’intimitat”.

Gerard Piqué reflexiona sobre la bufetada de Will Smith als Oscar | Youtube

Aquest exemple donava ales al youtuber per comparar-lo amb la bufetada que va fotre Will Smith a Chris Rock durant la gala dels Oscars d’enguany, quan va mofar-se de la seva dona. Què opina Gerard Piqué? “Home, no té res a veure una cosa amb l’altra. Jo només dic que crec que Will va equivocar-se totalment i que ell també n’és conscient, per això va demanar perdó. Has d’entendre el context en el que es fa la broma, que és una gala dels Oscars en la qual sempre es fan aquest tipus de bromes. Després pots anar a parlar amb ell o escridassar-lo perquè s’ha passat, d’acord, però és un error fer servir la violència física quan t’estan veient milions de persones i quan ets un exemple”.